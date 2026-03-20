Shakira hace oficial su residencia en Madrid

Este viernes, Shakira ha hecho oficial su residencia en Madrid, España, luego de meses de rumores. Por el momento, la cantante colombiana ha programado tres fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de este año.

Como lo había dicho recientemente en una entrevista, su residencia en la capital española se llevará a cabo en un estadio que será construido especialmente para esto y que llevará su nombre.

Aunque por el momento solo ha dado tres fechas, se cree que irá anunciando más según la demanda, pues lo que quiere es que Madrid se convierta en el centro principal de su gira por Europa. Aún se desconoce si anunciará fechas en otras ciudades del continente, aunque el evento en Ticketmaster ha sido nombrado como “Residencia Eropea”.

En la entrevista que dio al programa “Al Cielo Con Ella” de RTVE, dijo: “Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira. Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España“.

Según medios españoles, el Estadio Shakira será construido en Villaverde, al sur de Madrid, y su diseño estará más inspirado en grandes festivales de música que en un simple estadio.

La preventa está programada para el martes 24 de marzo y la venta general abrirá el viernes 27 de marzo, ambos días será en la mañana (hora España).

¿Es posible que anuncie nuevas fechas en Madrid?

Europa sería el final de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que comenzó en febrero de 2025 y que hasta la fecha ha tenido dos etapas: Norteamérica y Latinoamérica.

Aunque no lo anunció así oficialmente, Shakira también hizo una residencia en México, pues agotó 13 fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros, de Ciudad de México, y hace unos días dio un concierto gratuito masivo en el Zócalo ante más de 400,000 personas.

También hay que tomar en cuenta que, entre mayo y junio de este año, Madrid también se convertirá en sede de una residencia para Bad Bunny, pues ha agotado 10 fechas con el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

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