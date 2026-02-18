La increíble sorpresa que Evaluna le dio a Ricardo Montaner

La llegada inesperada de Evaluna Montaner a Buenos Aires desató una ola de emoción familiar única. La artista viajó hasta Argentina junto a sus hijas con la intención de acompañar a su padre, Ricardo Montaner, en un fin de semana especial marcado por sus presentaciones en la capital.

A través de sus redes, Evaluna compartió el instante en el que entra por sorpresa a la casa de su papá y lo abraza con entusiasmo. La escena quedó acompañada de un mensaje muy emotivo: “28 años viéndote en concierto. No me podía perder esteeee. Te amo”, escribió la joven mientras mostraba la reacción del cantante.

Un reencuentro familiar en un fin de semana importante

Este sábado y domingo, Montaner actuará en el Movistar Arena de la capital argentina, una cita que tiene un significado especial para él. Será la primera vez que sus nietas Índigo y Amaranto lo vean sobre el escenario, algo que él mismo celebró públicamente. “El amor infinito hace cosas como esta. Indigo y Amaranto llegaron a Buenos Aires y van a verme por primera vez en un concierto. Yo no puedo más de tanta emoción”, escribió en su cuenta de Instagram.

La despedida de Montaner: una gira para celebrar su legado

El intérprete anunció su tour “El Último Regreso 2026”, con el que se alejará de las presentaciones en vivo después de una trayectoria repleta de clásicos. Canciones como “Tan Enamorados” lo convirtieron en una de las voces más reconocidas de la música romántica en español, y su despedida promete recorrer distintas etapas de su carrera.

La gira comenzará este febrero de 2026 allí, en el Movistar Arena de Buenos Aires, los días 21, 22 y 27 de este mes, y luego llevará al artista por el resto de América del Sur, América del Norte y Centroamérica. Ciudades como Córdoba, Montevideo, Santiago, Ciudad de México, Miami y Nueva York ya figuran en su itinerario. Por ahora, la producción no ha confirmado artistas invitados ni apariciones en festivales, por lo que el foco estará íntegramente puesto en él.

La cita en “La Gran Manzana” será el 3 de septiembre en el emblemático Radio City Music Hall.

