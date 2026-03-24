NYU semi paralizada por huelga de profesores: exigen aumento salarial y seguridad laboral

Un sindicato del cuerpo docente de la Universidad de Nueva York (NYU) inició una huelga este lunes para exigir aumentos salariales y seguridad laboral, pero las clases estaban programadas para continuar con normalidad.

La huelga afecta a cerca de la mitad de los miembros del cuerpo docente a tiempo completo de NYU, quienes están representados por el sindicato Contract Faculty United (CFU-UAW). Estos profesores, conocidos como “docentes por contrato”, no se encuentran en la vía para obtener la titularidad académica (tenure).

En cifras absolutas, esto representa a casi 1,000 profesores de NYU. Ello no incluye a los docentes a tiempo completo en la vía hacia la titularidad, a los profesores adjuntos ni a los estudiantes de posgrado que trabajan en la universidad, quienes están representados por otros sindicatos, detalló Daily News.

“Estamos luchando por una mayor seguridad laboral, apoyo para nuestras carreras y familias, cargas de trabajo razonables, plena participación en la gobernanza y en la toma de decisiones académicas, protecciones a la libertad académica y una compensación justa que refleje nuestras contribuciones y años de servicio a NYU”, declaró el CFU-UAW el 28 de febrero, al anunciar su intención de ir a la huelga.

En febrero los miembros votaron en 90% a favor de autorizar la huelga, con una participación del 75% de la unidad sindical, según informó el gremio. La huelga comenzó a las 11:00 a.m. del lunes 23 de marzo, tras una prórroga temporal. Los miembros del cuerpo docente se manifestaron frente al Paulson Center de la NYU, en Greenwich Village, y tienen previsto permanecer en los piquetes todos los días de esta semana, de acuerdo con el cronograma del sindicato.

El portavoz de NYU, Wiley Norvell, afirmó que la administración de la universidad había presentado un “paquete generoso e integral”, que incluye los salarios mínimos más altos de todo el país para docentes por contrato sindicalizados. “Estamos comprometidos a mantener el progreso académico de nuestros estudiantes durante esta huelga. Se han dispuesto instructores sustitutos y/o planes alternativos para cada una de las secciones afectadas”, dijo el comunicado de NYU.

Es la 2da gran huelga en la ciudad de Nueva York en lo que va de año, luego de que en enero más de 10,000 enfermeras se paralizaron en tres importantes sistemas hospitalarios: Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian/Columbia.