Pentágono desalojará oficinas de prensa tras fallo judicial sobre sus acreditaciones

El Departamento de Defensa anunció que eliminará las oficinas de los medios de comunicación del Pentágono luego de que un juez federal fallara a favor de The New York Times en una demanda que impugnaba las restricciones de acceso de los periodistas al edificio gubernamental.

La zona del Pentágono conocida como el “corredor de corresponsales”, que los periodistas han usado por varias décadas para cubrir las actividades militares de Estados Unidos, cerrará inmediatamente, de acuerdo con lo que informó el representante del departamento, Sean Parnell.

Los periodistas podrán ejercer sus labores desde un anexo fuera del edificio, que, según señaló, “estará disponible cuando esté listo”. No dio más precisiones sobre cuánto tiempo tomará ese proceso.

El diario neoyorquino alegó que la decisión violaba la orden del juez y era inconstitucional El vocero del Times, Charlie Stadtlander, declaró: “Volveremos a los tribunales”.

La Asociación de Prensa del Pentágono tildó la política como una “clara violación de la letra y el espíritu del fallo de la semana pasada”.

“En un momento tan crítico, nos preguntamos por qué el Pentágono opta por restringir libertades de prensa vitales que ayudan a informar a todos los estadounidenses”, señaló el grupo en un comunicado, haciendo referencia a la guerra con Irán y la operación estadounidense en Venezuela a inicios de año.

La nueva política es la última disputa sobre el acceso de los medios durante el segundo mandato de Donald Trump, que ha limitado a la prensa tradicional a la vez que ha impulsado a los medios conservadores, informó CBS News.

Decenas de reporteros —entre ellos de CBS News, ABC News, NBC News, CNN y Fox News— renunciaron a sus acreditaciones del Pentágono en el otoño pasado, luego de que el ejército exigiera a los periodistas que aceptaran nuevas restricciones para mantener el acceso diario al edificio. La norma sugería que los reporteros que “solicitaran” información clasificada o sensible al personal militar podrían ser considerados un peligro para la seguridad y se les prohibiría el acceso al edificio.

En diciembre del año pasado, el Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentando que la nueva política de acreditación de la agencia violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

Paul Friedman, juez federal de Washington D.C., falló la semana pasada a favor del periódico. Ordenó al Pentágono que restituyera las credenciales de prensa de siete periodistas del Times y anuló algunas de las restricciones de la agencia sobre la información periodística, incluida la política sobre la solicitud de información.

Friedman aseguró que la “evidencia irrefutable” demuestra que la política fue diseñada para eliminar a los “periodistas que no gozan de su favor” y sustituirlos por aquellos que sean “afines y dispuestos a servir” al gobierno republicano, lo que, en su opinión, constituye un caso de discriminación ilegal, por razones de opinión, algo que viola la Primera Enmienda. Además, indicó que la política era inconstitucionalmente ambigua y que no quedaba claro para la prensa qué tipo de conducta infringe o no las reglas.

Parnell aseveró que el Departamento de Defensa no está de acuerdo con la decisión y que presentará una apelación. Agregó que las restricciones al acceso de la prensa fueron motivadas por preocupaciones de seguridad, una afirmación que los periodistas han rechazado.

De acuerdo con las últimas normas del Pentágono anunciadas el lunes, los periodistas continuarán teniendo acceso al Pentágono para ruedas de prensa y entrevistas organizadas por medio del equipo de asuntos públicos del departamento, pero tendrán que ir acompañados, indicó Parnell en redes sociales.

On March 20, 2026, a U.S. District Court judge vacated key security provisions of the Pentagon's October 2025 media access policy. The court removed every provision that allowed the Department to screen press credential holders for security risks and every provision that allowed… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 23, 2026

Asimismo, la política que se promulgó el año pasado incluía nuevas restricciones sobre qué partes del edificio podían acceder los periodistas. Friedman no anuló esas disposiciones.

El actual grupo de prensa del Pentágono está compuesto en su mayoría por medios conservadores que aprobaron la política en 2025. Los periodistas de los medios que se negaron a acatar las nuevas normas han seguido brindando información sobre las fuerzas armadas.

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