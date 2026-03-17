¿Gobierno de Trump persigue a periodistas? El caso de Estefany Rodríguez incrementa alertas (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump parece estar estableciendo un patrón de persecución contra ciertos periodistas que cubren las operaciones de inmigración, advierte Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Las alertas aumentaron con la detención de la periodista de origen colombiano Estefany Rodríguez por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nashville, Tenneessee, a quien el juez ordenó liberar con una fianza de $10,000 dólares.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Katherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para EE.UU., Canadá y el Caribe advirtió que el caso de Rodríguez confirma el patrón de la administración Trump contra periodistas.

“El Departamento de Seguridad Nacional y sus organismos afines se utilizan cada vez más para controlar los derechos de la Primera Enmienda, incluida la libertad de prensa”, acusó. “El arresto de Rodríguez es el ejemplo más reciente de un patrón preocupante”.

José Zamora, del CPJ, que forma parte de la coalición Free Press, explicó al podcast ‘El Diario Sin Límites’ las preocupaciones sobre el patrón de la administración Trump contra los comunicadores.

Además de Rodríguez, el Gobierno federal detuvo y deportó a El Salvador al periodista Mario Guevara, mientras cubría una protesta contra ICE en Georgia.

También se registran los casos de los periodistas Don Lemon, expresentador de CNN, y la periodista independiente Georgia Fort en Minnesota, acusados por presuntamente participar en una protestas en una iglesia en la ciudad de St. Paul contra un pastor señalado de ser oficial de ICE, aunque ambos afirman que estaban cubriendo como periodistas la manifestación.

>> ¿Por qué se considera que el gobierno de Trump está implementando un patrón de acciones contra periodistas?

>> ¿Cómo deben prepararse los periodistas que cubren asuntos de inmigración?

>> ¿Cuáles son los casos más graves?

Más episodios:

· “Siento tanta tristeza y depresión de no poder irme”, esto piensan niños detenidos por ICE

· ¿Cómo son las operaciones de ICE contra agricultores en California?

· Claves sobre la inmigración de afrodescendientes en Estados Unidos

· ¿Qué se sabe de la estrategia de Zohran Mamdani para inmigrantes en Nueva York?