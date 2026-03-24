Qué pasa si guardas $15,000 en el banco haciendo tres depósitos de $5,000

La forma en la que depositas dinero en un banco de Estados Unidos puede tener implicaciones legales importantes. Un ejemplo claro es cuando una persona decide ingresar $15,000 en efectivo, pero lo hace en tres depósitos separados de $5,000 para evitar ciertos controles.

Lo que muchos desconocen es que esta práctica puede ser considerada un delito federal, incluso si el dinero tiene un origen completamente legal.

El límite de los $10,000 y los reportes obligatorios

En Estados Unidos, las entidades financieras están obligadas a reportar al gobierno cualquier transacción en efectivo que supere los $10,000. Este informe se conoce como Currency Transaction Report (CTR) y forma parte de las medidas para prevenir delitos como el lavado de dinero o la evasión fiscal.

Este requisito está establecido bajo la Bank Secrecy Act, una legislación diseñada para monitorear movimientos financieros inusuales o potencialmente ilícitos.

Es importante aclarar que generar este reporte no implica automáticamente un problema legal. Es un procedimiento estándar que los bancos deben cumplir.

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El problema de dividir los $15,000: qué es el “estructuramiento”

La situación delicada surge cuando una persona intenta evitar ese reporte dividiendo el dinero en varias transacciones menores. Esta práctica se conoce como “estructuramiento” (structuring).

Por ejemplo, depositar $5,000 un día, otros $5,000 al siguiente y $5,000 más días después, con la intención de no superar el límite de $10,000, puede interpretarse como un intento deliberado de evadir los controles.

Según señala la firma de abogados Murphy & McKinney, esta conducta está tipificada como delito federal bajo la 31 U.S.C. § 5324. Lo relevante es que no es necesario que el dinero provenga de actividades ilegales para que exista una infracción. El simple hecho de intentar evitar el reporte ya puede ser suficiente.

Las consecuencias legales

El estructuramiento puede acarrear sanciones severas, que incluyen multas significativas e incluso penas de prisión. Además, en muchos casos las autoridades pueden iniciar investigaciones por posibles delitos asociados, como lavado de dinero o fraude fiscal.

Otro punto clave es que los bancos no solo reportan transacciones mayores a $10,000, sino también actividades sospechosas. Si detectan un patrón de depósitos fraccionados, pueden emitir un Suspicious Activity Report (SAR), lo que puede activar revisiones por parte de las autoridades.

¿Siempre es delito hacer varios depósitos?

No necesariamente. Depositar cantidades menores a $10,000 no es ilegal por sí mismo. El problema radica en la intención.

Si una persona realiza varios depósitos por razones legítimas, por ejemplo, ingresos diarios de un negocio; y no existe intención de evadir los controles, no debería haber consecuencias legales. Sin embargo, cuando el patrón de transacciones sugiere que se busca evitar el reporte, la situación cambia.

La recomendación general es actuar con transparencia. Si tienes $15,000 en efectivo, lo más seguro es depositarlo en una sola operación o seguir las indicaciones del banco. En el sistema financiero estadounidense, la forma en que se mueve el dinero es tan importante como su origen.

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