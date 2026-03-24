¿Quién es Sean Paul Liñan, el prospecto colombiano que llegó a los Yankees?

Los Yankees de Nueva York hicieron un cambio con los Washington Nationals en el que entregaron a Jorbit Vivas, a cambio del lanzador colombiano Sean Paul Liñan.

El pitcher colombiano era el prospecto número 11 de los Nationals y ahora queda ubicado en el puesto 23 de mejores prospectos de los Yankees.

Liñan vio acción en 2025 en Ligas Menores donde pasó de Clase A a Triple A y demostró ser un buen ponchador.

The #Yankees have officially acquired RHP Sean Paul Liñan, whose changeup draws comparison Devin Williams' Airbender.



See where the Colombia native fits into the club's Top 30 Prospects list: https://t.co/23gvxU4G7C pic.twitter.com/5gUzQlfhh9 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) March 22, 2026

¿Quién es Sean Paul Liñan, el nuevo colombiano de los Yankees?

Liñan firmó en 2022 de Colombia con Los Angeles Dodgers por un bono de $17,500 dólares. En la organización de Los Ángeles, estuvo durante su primer año en la Dominican Summer League y luego saltó a Ligas Menores.

Aunque su gran salto fue en la temporada 2025. Antes de su cambio de Dodgers a Nationals, tenía una efectividad de 2.78 con 101 ponches en 74.1 entradas en tres niveles.

Llegó a Washington tras estar involucrado en el cambio del jardinero Alex Call a los Dodgers.

De acuerdo a los reportes, Liñan tiene uno de los mejores cambios de todas las Grandes Ligas. Los bateadores abanicaban el 60% de ese pitcheo que le hizo ganar comparaciones con el cambio de Devin Williams.

Aunque con solo 21 años de edad, Liñan deberá seguir desarrollando sus pitcheos y demostrar que puede ser consistente no solo con el cambio, sino también con la recta.

“Lanza una recta de cuatro costuras y una sinker a 90-93 mph con movimiento normal que fueron castigadas duramente en 1925; en su mejor momento, puede engañar a los bateadores que esperan el cambio de velocidad más lento. Liñan también tiene un cutter/slider a mediados de los 80 mph con solo un ligero movimiento hacia el lado del brazo”, expone el reporte.

Liñan podría tener un gran techo a mediano plazo y lograr convertirse en el primer pitcher colombiano en debutar con los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas.

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