¿Quién es Sean Paul Liñan, el prospecto colombiano que llegó a los Yankees?
Sean Paul Liñan podría ser el primer lanzador colombiano en debutar con los Yankees de Nueva York
Los Yankees de Nueva York hicieron un cambio con los Washington Nationals en el que entregaron a Jorbit Vivas, a cambio del lanzador colombiano Sean Paul Liñan.
El pitcher colombiano era el prospecto número 11 de los Nationals y ahora queda ubicado en el puesto 23 de mejores prospectos de los Yankees.
Liñan vio acción en 2025 en Ligas Menores donde pasó de Clase A a Triple A y demostró ser un buen ponchador.
¿Quién es Sean Paul Liñan, el nuevo colombiano de los Yankees?
Liñan firmó en 2022 de Colombia con Los Angeles Dodgers por un bono de $17,500 dólares. En la organización de Los Ángeles, estuvo durante su primer año en la Dominican Summer League y luego saltó a Ligas Menores.
Aunque su gran salto fue en la temporada 2025. Antes de su cambio de Dodgers a Nationals, tenía una efectividad de 2.78 con 101 ponches en 74.1 entradas en tres niveles.
Llegó a Washington tras estar involucrado en el cambio del jardinero Alex Call a los Dodgers.
De acuerdo a los reportes, Liñan tiene uno de los mejores cambios de todas las Grandes Ligas. Los bateadores abanicaban el 60% de ese pitcheo que le hizo ganar comparaciones con el cambio de Devin Williams.
Aunque con solo 21 años de edad, Liñan deberá seguir desarrollando sus pitcheos y demostrar que puede ser consistente no solo con el cambio, sino también con la recta.
“Lanza una recta de cuatro costuras y una sinker a 90-93 mph con movimiento normal que fueron castigadas duramente en 1925; en su mejor momento, puede engañar a los bateadores que esperan el cambio de velocidad más lento. Liñan también tiene un cutter/slider a mediados de los 80 mph con solo un ligero movimiento hacia el lado del brazo”, expone el reporte.
Liñan podría tener un gran techo a mediano plazo y lograr convertirse en el primer pitcher colombiano en debutar con los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas.
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