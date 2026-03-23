Ex internacional belga Radja Nainggolan a juicio por vinculación a una red de blanqueo y narcotráfico

A sus 37 años, Radja Nainggolan vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez lejos de los goles. El futbolista belga fue incluido en una causa judicial que involucra a otras quince personas en una trama dedicada a la importación masiva de estupefacientes desde Sudamérica.

Según los reportes de la investigación, el mediocampista habría facilitado la transferencia u ocultamiento de fondos de origen ilícito, lo que lo coloca en una posición legal sumamente delicada.

El caso se remonta a finales de enero de 2025, cuando una operación policial en Bélgica resultó en la detención de Nainggolan y otros sospechosos. Durante los registros, las autoridades incautaron armas, artículos de lujo, cerca de 370,000 euros ($429,705 dólares) en efectivo y 2,7 kilos de cocaína. Si bien el jugador no ha sido señalado como un actor directo en la distribución de la droga, sus movimientos financieros levantaron alarmas inmediatas en la unidad de delitos económicos.

El punto crítico de la acusación reside en la recepción de más de 100,000 euros ($116,136 dólares) en un lapso de pocos meses. Estos fondos provenían de Nasr-Eddine Sekkaki, hermano de un conocido criminal belga y figura central en la red de narcotráfico desarticulada. Para los investigadores, esta inyección de liquidez no tiene una justificación clara en los ingresos declarados por el deportista.

La defensa de Nainggolan sostiene que el dinero fue un préstamo personal solicitado en un momento de crisis económica y emocional. Tras su proceso de divorcio, el jugador habría sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias principales, lo que lo llevó a buscar efectivo para saldar deudas, algunas de ellas vinculadas a su conocida afición por el juego en los casinos.

A pesar de sus explicaciones, la justicia belga considera que hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio. El cargo de blanqueo de capitales en el Reino de Bélgica conlleva penas severas que podrían alcanzar los cinco años de prisión.

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