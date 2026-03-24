Revelan qué causó el choque entre un avión y un camión de bomberos en LaGuardia

Un sistema de alerta de pista no se activó momentos antes del choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, debido a que el vehículo no contaba con el equipo necesario para ser detectado, informaron investigadores federales.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Homendy, explicó que el sistema no funcionó como se esperaba porque el camión carecía de un transpondedor, un dispositivo que permite a los radares identificar la ubicación de aeronaves y vehículos en pista, publicó AP.

“Los controladores de tráfico aéreo deben saber qué tienen delante, ya sea en la superficie del aeropuerto o en el espacio aéreo. Deben disponer de esa información para garantizar la seguridad”, afirmó Homendy en conferencia de prensa.

Aunque la agencia no exige actualmente este tipo de equipos en vehículos aeroportuarios, la funcionaria consideró que deberían incorporarse.

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando la aeronave —con más de 70 personas a bordo— impactó contra el camión mientras aterrizaba. Los dos pilotos murieron y decenas de pasajeros resultaron heridos, aunque la mayoría logró evacuar el avión.

Entre los sobrevivientes se encuentra una azafata que permanecía sujeta a su asiento tras el impacto.

De acuerdo con la investigación preliminar, un controlador aéreo autorizó al camión a cruzar la pista apenas 20 segundos antes de la colisión, cuando el avión se encontraba a unos 30 metros de altura. Sin embargo, aún no está claro si los ocupantes del vehículo escucharon las advertencias de último momento emitidas desde la torre de control.

El accidente ocurrió el domingo en la noche. Foto: Yuki Iwamura / AP

Los investigadores tampoco han determinado si el camión intentó frenar o maniobrar para evitar el impacto, ni han analizado aún los datos de las cajas negras recuperadas del avión.

La NTSB también examina el papel de los controladores aéreos, aunque Homendy pidió evitar conclusiones anticipadas. Señaló que en el momento del accidente había dos controladores en turno y que ambos se encontraban al inicio de su jornada laboral.

El siniestro ocurre en medio de tensiones en el sistema aéreo estadounidense, marcadas por retrasos, cancelaciones y altos costos para los viajeros. Aunque las operaciones se reanudaron parcialmente el lunes en LaGuardia, la pista donde ocurrió el choque permanece cerrada y podría seguir así durante varios días mientras continúan las labores de investigación y remoción de escombros.

El vuelo, operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, había despegado de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. Unas 40 personas, incluidos los ocupantes del camión, fueron trasladadas a hospitales; la mayoría ya ha sido dada de alta.

Las autoridades confirmaron que los dos pilotos fallecidos, cuya base estaba en Canadá, son las primeras víctimas mortales en un accidente en LaGuardia en más de tres décadas.

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