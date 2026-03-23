Tragedia en LaGuardia: video muestra el momento exacto del choque entre avión de Air Canada y camión de bomberos

Un impactante video que circula en redes sociales y que ya ha sido difundido en diversos medios muestra con crudeza el momento exacto en que un avión de Air Canada colisiona contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, un accidente que dejó 2 pilotos muertos, decenas de heridos y provocó el cierre total de la terminal aérea.

Las imágenes, captadas durante la noche del domingo, permiten observar cómo la aeronave, identificada como el vuelo AC8646, avanza a gran velocidad antes de impactar directamente contra un vehículo de emergencia de la Autoridad Portuaria. El choque ocurre en cuestión de segundos, generando una escena de chispas, humo y una detención abrupta que ha generado conmoción.

🚨 HORROR FOOTAGE: Video shows Air Canada Flight AC8646 colliding with a Port Authority fire truck at LaGuardia Airport.



Both pilots are dead. Dozens of passengers and two on the truck were injured.



LGA remains closed as NTSB investigates.

pic.twitter.com/QtV3CMs3Uz — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

El video se ha convertido en pieza clave para entender la dinámica del accidente, especialmente tras revelarse datos preliminares sobre la velocidad a la que se desplazaban tanto el avión como el camión al momento del impacto.

Un choque en tierra captado en tiempo real

A diferencia de otros accidentes aéreos, este ocurrió en tierra y quedó registrado desde un ángulo que evidencia la violencia del impacto. En el video, el avión parece no reducir la velocidad a tiempo y termina embistiendo al camión de bomberos, que se encontraba en la pista respondiendo a otra emergencia.

De acuerdo con datos iniciales de plataformas de rastreo aéreo, publicados por ABC News, el avión se desplazaba entre 93 y 105 millas por hora (aproximadamente entre 150 y 169 km/h) en los momentos previos al impacto. Esta velocidad resulta significativa para una maniobra en pista, lo que explicaría la magnitud de los daños observados en la parte frontal de la aeronave.

Por su parte, según USA Today, reportes adicionales señalan que el impacto se produjo cuando el camión de bomberos se desplazaba sobre la pista a una velocidad cercana a las 24 millas por hora (unos 38 km/h), según el último registro disponible antes de la colisión. Esta diferencia en los datos será uno de los puntos clave que deberán esclarecer los investigadores.

Este video también ha permitido dimensionar la fuerza del impacto, ya que muestra cómo la estructura frontal del avión absorbe gran parte de la energía del choque.

¿Qué hacía el camión en la pista?

De acuerdo con funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el camión de bomberos estaba respondiendo a un incidente separado que involucraba a un vuelo de United Airlines que había reportado un olor extraño a bordo.

Audios del control de tráfico aéreo revelan que los controladores ya estaban coordinando la presencia de vehículos de emergencia en la pista minutos antes del accidente. En esas comunicaciones se menciona que unidades de respuesta ya se encontraban en movimiento cuando ocurrió la colisión.

Estos elementos, sumados al video y a los datos de velocidad, serán determinantes para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación del accidente, con la participación de equipos de Air Canada, Jazz Aviation (operadora del vuelo) y autoridades canadienses.

En un primer momento, agentes del FBI acudieron al lugar como parte del protocolo estándar, pero posteriormente descartaron cualquier indicio de acto criminal o terrorista.

El video, clave para esclarecer el accidente

Expertos en aviación coinciden en que el video será fundamental para reconstruir lo ocurrido. La posibilidad de observar el instante exacto del impacto, junto con los datos de velocidad conocidos hasta ahora, ofrece una ventaja poco común en este tipo de investigaciones.

El análisis cuadro por cuadro permitirá determinar si hubo fallas en la comunicación, errores humanos o problemas técnicos que expliquen por qué el avión avanzaba a esa velocidad mientras había vehículos en la pista.

Las autoridades han pedido cautela en la difusión del video, pero reconocen que será una evidencia clave para entender cómo una combinación de factores, incluida la velocidad del avión, derivó en una tragedia en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

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