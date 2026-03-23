Tragedia en LaGuardia: pasajeros relatan los segundos de terror tras choque de avión de Air Canada con camión de bomberos

El impacto entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia dejó escenas de pánico y destrucción que los propios pasajeros describen como “caos absoluto” durante los segundos previos y posteriores al siniestro ocurrido la noche del domingo.

El vuelo, que había partido desde Montreal, parecía transcurrir con normalidad hasta el momento del aterrizaje, poco antes de las 11:40 p.m. (ET). Sin embargo, lo que debía ser una maniobra rutinaria se convirtió en una emergencia crítica cuando la aeronave impactó en la pista, dejando como saldo la muerte de ambos pilotos y al menos 41 personas hospitalizadas.

Testimonios desde el interior del avión

Quienes estaban a bordo relataron que todo cambió en cuestión de segundos. Jack Cabot, uno de los pasajeros, describió la secuencia como una cadena de eventos violentos e incontrolables.

“Era un vuelo normal como siempre. Pero al aterrizar, bajamos muy fuerte. Nos detuvimos muy rápido y, 2 segundos después, sentimos un golpe absoluto”, explicó en declaraciones a Fox News.

Según su relato, la cabina se convirtió en un escenario de descontrol total. “Todo el mundo salió despedido. El avión se movía de izquierda a derecha. Fue caos. No parecía que alguien estuviera controlándolo”, añadió.

'IT WAS CHAOS': An Air Canada passenger details the harrowing moments when the plane he was on collided with a fire truck on the runway during landing at LaGuardia Airport. Two pilots were killed and dozens of passengers were injured. pic.twitter.com/7Nt36V5Bfc — Fox News (@FoxNews) March 23, 2026

Las palabras de Cabot coinciden con otros testimonios que apuntan a una pérdida momentánea de control en la pista, justo antes del impacto que destruyó por completo la parte frontal de la aeronave.

Una maniobra que pudo salvar vidas

Otro pasajero, Brady Sego, compartió su experiencia en redes sociales, donde sugirió que una acción de último momento por parte de los pilotos pudo haber evitado una tragedia mayor.

“Habíamos tocado pista y, unos 30 segundos después, sentimos un tirón hacia adelante, luego un fuerte golpe y la sensación de deslizarnos lateralmente”, relató.

Sego indicó en una publicación realizada en Reddit que algunos pasajeros comentaron que el piloto habría activado el “reverse thrust”, una maniobra que invierte el empuje de los motores para frenar el avión, en el último instante.

“Probablemente, nos salvaron la vida. Ojalá pudiera decirles a sus familias lo agradecido que estoy. Son héroes”, escribió.

Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, expertos en aviación señalan que el uso adecuado del reverso de empuje puede ser determinante en situaciones críticas durante el aterrizaje, especialmente cuando se requiere una desaceleración inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los pilotos fallecidos ni han determinado la causa exacta del accidente. Sin embargo, la investigación ya está en marcha y se centra en múltiples factores, incluida la coordinación en pista.

Las imágenes captadas al amanecer del lunes muestran la magnitud del desastre. La cabina del avión aparece completamente destruida, con daños severos en la estructura frontal, evidenciando la violencia del impacto.

El accidente obligó al cierre parcial del Aeropuerto LaGuardia, generando retrasos y cancelaciones en uno de los principales nodos de transporte aéreo de la ciudad de Nueva York.

Equipos de emergencia y autoridades aeroportuarias trabajaron durante horas para retirar los restos de la aeronave y asegurar la zona, mientras los heridos eran trasladados a hospitales cercanos.

Seguridad aérea bajo la lupa

El incidente reabre el debate sobre la seguridad en aeropuertos con alta densidad de tráfico como los de Nueva York. La convivencia entre aeronaves y vehículos de emergencia en pista exige una coordinación milimétrica, donde cualquier error puede tener consecuencias fatales.

En este caso, la combinación de factores, desde el aterrizaje brusco hasta la posible presencia indebida de un vehículo en la pista, será analizada en profundidad por las autoridades federales.

Mientras tanto, los testimonios de los sobrevivientes ofrecen una mirada directa a la magnitud del peligro vivido y al papel crucial que pudieron haber desempeñado los pilotos en los últimos segundos.

Para muchos de los pasajeros, más allá del miedo y las heridas, queda la convicción de que una tragedia aún mayor fue evitada.

“Ellos hicieron todo lo posible”, resumió uno de los sobrevivientes. “Y gracias a eso, muchos seguimos aquí hoy”.

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