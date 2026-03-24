Romario lanza feroz crítica a Ancelotti por la ausencia de Neymar en la selección de Brasil

El último anuncio de la convocatoria de la selección brasileña para los partidos amistosos contra Francia y Croacia dejó afuera a Neymar, una decisión que generó repercusiones inmediatas en el ambiente futbolístico del país.

La ausencia del delantero, quien no está al 100% desde lo físico, motivó declaraciones de figuras históricas como Romario, quien no ocultó su disconformidad con la postura de Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Verdeamarela.

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda en octubre de 2023, y desde entonces ha lidiado con su puesta a punto.

El futbolista volvió a Brasil a comienzos de 2025 para reintegrarse a Santos, con el objetivo de recuperar su forma física y técnica en busca de una nueva oportunidad con el combinado nacional.

“Eu colocaria no ataque da Seleção Brasileira: Raphinha, Vini Jr e Neymar.”



“Acredito que Neymar não estará 100% na última convocação, mas eu levaria. Neymar tem um diferencial: o respeito muito grande dos adversários.”



🎙️ Romário.

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Debate intenso en Brasil

El debate sobre la convocatoria de Neymar se intensifica ante la inminencia del Mundial 2026.

Las declaraciones de Romario reforzaron la idea de que, para muchos brasileños, el atacante sigue siendo una pieza irremplazable, capaz de generar respeto y temor en los rivales por su capacidad desequilibrante.

Según el exjugador, “es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador”.

Carlo Ancelotti dejó en claro que el criterio para convocar a Neymar será exclusivamente médico y futbolístico. La convocatoria actual priorizó tanto la experiencia de figuras como Alisson, Casemiro, Marquinhos, Raphinha y Vinicius Jr. como la llegada de Endrick, joven promesa que atraviesa un gran momento en el Olympique de Lyon.

Romario manifestó: “Todavía tengo la esperanza de ver a Neymar demostrar en el campo, en el Campeonato Brasileño, que merece estar en la lista definitiva y traer a casa el sexto título mundial”. El exgoleador subrayó que los amistosos pueden servir como prueba para otros, pero sostuvo que tanto él en su momento como el astro brasileño ahora, ya probaron su condición de jugadores excepcionales.

El mensaje de Romario fue categórico y dirigido a Ancelotti: “Un jugador estrella tiene que jugar”. Aunque el exfutbolista afirmó que alentará al equipo independientemente de la presencia de Neymar, dejó en claro que espera ver al delantero defendiendo la camiseta en el próximo Mundial y concluyó con una crítica clara: “¡Preste atención, señor!”.

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