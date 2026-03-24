Taxista casi mató a ex compañero con un hacha en Nueva York: se declaró culpable

Anthony Calvo se declaró culpable de intento de homicidio tras haber golpeado con un hacha a un ex compañero de trabajo de 60 años varias veces en la cabeza y el rostro en Long Island (NY).

La víctima no identificada sobrevivió milagrosamente, pero aún requiere atención médica permanente. Según la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne T. Donnelly, el 13 de febrero de 2025 aproximadamente a las 5:50 a.m. la víctima caminaba hacia su casa tras haber terminado su turno nocturno como despachador para la empresa “Long Beach Taxi”. Mientras caminaba por Arizona Av, el acusado se le acercó corriendo por la espalda y lo atacó con un hacha, golpeándolo al menos tres veces en el rostro, la cabeza y el brazo.

Tras el ataque la víctima se arrastró hasta el patio trasero de su casa y golpeó la puerta pidiendo ayuda. Un familiar llamó al 911. El herido fue trasladado al Mount Sinai South Nassau Hospital con lesiones graves en la cabeza y la mandíbula, las cuales requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.

Un video de vigilancia obtenido como parte de la investigación captó a Calvo huyendo del lugar de los hechos a bordo de una bicicleta eléctrica blanca y vistiendo ropa oscura. El 19 de febrero de 2025 se ejecutó una orden de registro en el apartamento del acusado. También se recuperó el hacha utilizada en el ataque, en la que se identificó el ADN de Calvo.

El acusado había trabajado en “Long Beach Taxi” como conductor y dejó de prestar servicios allí en el año 2022. Calvo, de 35 años, fue arrestado el 12 de marzo de 2025 por miembros del Departamento de Policía de Long Beach, en el condado Nassau. Ahora se espera que sea sentenciado a 22 años de prisión el 1 de mayo.

“Anthony Calvo acechó y emboscó a un hombre debido a un desacuerdo trivial, golpeando bárbaramente su cabeza y rostro de manera repetida con un hacha hasta que el hombre quedó tendido en la acera, agonizando», declaró la fiscal Donnelly en un comunicado. “Un año después, la víctima de Calvo ha sobrevivido y ha logrado avances significativos en su recuperación; ha comenzado a comunicarse y está reaprendiendo tareas básicas, como alimentarse por sí mismo. Sin embargo, sigue sin poder caminar ni soportar peso, y aún requiere asistencia médica las 24 horas del día. Todo ello a causa de un hombre violento con rencor y de su ataque insensato. Con la declaración de culpabilidad, la víctima de Calvo, su familia y la comunidad de Long Beach pueden, con suerte, hallar consuelo al saber que este individuo peligroso pasará las próximas dos décadas en prisión”.

En 2024 el anciano Gary Cowell fue acusado de desmembrar el cadáver de una mujer con un hacha y esparcir sus restos en tres ubicaciones distintas en Patchogue (Long Island), según la fiscalía de distrito del condado Suffolk de Nueva York.

En ese mismo condado, a principios de este mes Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn.

En 2023 un hombre de 42 años murió tras ser atacado con un hacha y baleado por el ex esposo de su pareja, quien confesó el crimen, en el estacionamiento de un centro comercial en Brooklyn (NYC).