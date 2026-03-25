Cárcel de por vida para dos pandilleros latinos: declarados culpables en Nueva York

Herberth “Kepa” Rodríguez y Elías “Rebelde” Martínez Villanueva, miembros de la pandilla 18th Street, fueron declarados culpables de ejecutar a un hombre que creían pertenecía a la rival Mara Salvatrucha (MS-13), mientras se encontraba sentado en la parte trasera de un taxi en Queens (NYC).

Rodríguez (33) y Martínez (40) se acercaron en una motocicleta y dispararon mortalmente contra Diego Vanegas Vásquez (27) a través de la ventanilla del taxi, mientras se encontraba detenido en un semáforo en rojo el 1 de noviembre de 2020. Rodríguez disparó seis veces, matando a Vanegas Vásquez, y luego el dúo huyó a toda velocidad.

“Kepa disparó su arma hacia el asiento trasero del taxi. Una bala atravesó el corazón y los pulmones de Diego. Kepa continuó disparando incluso después de que el taxi se alejara. Otra bala desgarró el cuerpo de Diego”, describió la fiscal federal adjunta Brachah Goykadosh en su alegato inicial.

El viernes un jurado federal en Brooklyn declaró al dúo culpable de homicidio en apoyo a actividades de crimen organizado; asimismo, declaró a Rodríguez culpable de un intento de homicidio anterior, así como de tráfico de estupefacientes y posesión de municiones, tras un juicio que se extendió por tres semanas.

Ahora ambos se enfrentan a penas obligatorias de cadena perpetua, destacó Daily News. “Acabo de reventar a una mier..”, alardeó Rodríguez en un mensaje de texto al día siguiente del asesinato, refiriéndose al insulto que su pandilla utiliza para describir a los miembros de la MS-13. “Él estaba en la parte trasera del taxi; ahí es donde le di”, agregó Rodríguez en el mensaje.

Los miembros del jurado tuvieron acceso a esos mensajes de texto, así como a las grabaciones de video de vigilancia que captaron la ejecución. “Al cometer el homicidio de Diego Vanegas Vásquez y otros actos de violencia pandillera descarada, los acusados ??aterrorizaron a una comunidad situada en la avenida Roosevelt de Queens y sus alrededores, la cual reclamaban como su territorio”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado. “El veredicto [del viernes] demuestra cuán equivocados y desorientados están”.

Rodríguez tuvo como primer objetivo a un hombre llamado Juan Valdez el 10 de octubre de 2020, bajo la creencia de que había faltado al respeto a la pandilla 18th Street. Valdez se había impuesto a otro miembro de la pandilla durante una pelea a puñetazos ocurrida más temprano ese día, cerca de la avenida Roosevelt y 83rd St, y posteriormente intentó abandonar la zona.

Otro asociado de la pandilla solicitó refuerzos mientras Valdez intentaba marcharse; fue entonces cuando Rodríguez, quien se encontraba en las inmediaciones, tomó un arma oculta bajo un puesto de flores situado a las afueras de una bodega y acudió corriendo al lugar. Abrió fuego contra el vehículo de Valdez, pero no logró impactarlo mientras se alejaba conduciendo.

Casos similares de violencia pandillera

Long Island y Queens son áreas con alta presencia pandillera, donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. Los grupos están asociados con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino. Operan mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

El mes pasado Oscar Flores Mejía, alias “Chamuco”, fue condenado a 45 años de cárcel por la muerte del adolescente Andy Peralta en Queens (NYC) en un intento por ascender en la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

En agosto del año pasado 42 personas -en su mayoría de MS-13- fueron arrestadas en cuatro días en uno de los mayores operativos contra pandillas en la historia del condado Nassau en Long Island (NY). De ellos, 33 quedaron bajo custodia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sin derecho a fianza, a la espera de deportación. En julio Alexi Sáenz, líder de la camarilla “Sailors Locos Salvatruchas Westside” (Sailors) en Brentwood/Central Islip (Long Island, NY) fue condenado a 68 años de prisión.

En febrero de 2025 Keyli Gómez, una joven que emboscó a cinco adolescentes hasta entregarlos para ser ejecutados a manos de la notoria MS-13, fue sentenciada en Nueva York. Luego de sus crímenes la joven se cambió de bando y testificó en contra de la pandilla.

Previamente Leniz Escobar, conocida como “La diablita”, fue sentenciada a 50 años de prisión por atraer a cuatro jóvenes a una emboscada mortal a machetazos en Nueva York.