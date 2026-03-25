Demócratas bloquean propuesta de financiamiento de DHS y exigen reforma al ICE

Los demócratas del Senado bloquearon la última propuesta de los republicanos, respaldada por el presidente Donald Trump, para financiar casi la totalidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reservar fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida buscaba poner fin al cierre parcial del gobierno, que se ha extendido por 39 días.

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, declaró que su partido presentará una contraoferta y seguirá insistiendo en reformas para controlar al ICE, demandas que los republicanos han rechazado repetidamente.

“Tenemos que controlar al ICE y detener la violencia. Necesitamos una reforma”, dijo Schumer en conferencia de prensa tras reunirse con sus colegas.

“Todos mis colegas, absolutamente todos, creen que debemos estar unidos y que necesitamos reformas al ICE; todos y cada uno de ellos”.

Propuestas de los demócratas

Entre las reformas exigidas, los demócratas buscan que los agentes federales de inmigración obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a domicilios particulares y que se les prohíba el uso de mascarillas durante las operaciones. Schumer subrayó que la última propuesta republicana “no incluye ninguna reforma al ICE”, aunque aseguró que las negociaciones continúan.

Por su parte, los senadores republicanos presentaron un texto para financiar la mayor parte del DHS, incluyendo la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), y destinar fondos a las operaciones de expulsión de emergencia del ICE, que representan más de la mitad del presupuesto del organismo.

La senadora Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, señaló que ha tenido “reuniones productivas con la Casa Blanca”, pero advirtió que las negociaciones se han complicado debido a exigencias adicionales de Trump, como la aprobación de la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses antes de aceptar un acuerdo de financiamiento.

Murray enfatizó que cualquier financiamiento a ICE o a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe estar acompañado de reformas concretas y convertidas en ley.

Financiamiento a TSA

Los demócratas también recordaron que los republicanos han bloqueado en ocho ocasiones distintos intentos de financiar a la TSA de manera independiente del ICE y CBP, con el objetivo de reducir la congestión en los aeropuertos y mejorar la seguridad de los viajeros durante el cierre del gobierno.

El rechazo de los demócratas evidencia la tensa negociación entre ambos partidos sobre inmigración y seguridad fronteriza, mientras el país enfrenta un cierre prolongado y presiones para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales del DHS.

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