¿Quién es María de Jesús Estrada? Claves del caso de la mexicana deportada, juez ordena su regreso a EE.UU.

Una orden judicial en California exige al gobierno de Estados Unidos permitir el regreso de María de Jesús Estrada Juárez, una migrante mexicana deportada pese a contar con protección activa del programa DACA y sin antecedentes penales.



La decisión fue emitida por la jueza federal Dena Coggins, quien dio un plazo de siete días al gobierno del presidente Donald Trump para cumplir con la orden.

Estrada Juárez, de 42 años, fue expulsada del país el 19 de febrero, apenas 24 horas después de ser detenida en Sacramento.

¿Quién es María de Jesús Estrada Juárez?

María de Jesús Estrada Juárez es una migrante mexicana que ha vivido más de 25 años en Estados Unidos.

Ingresó al país en 1998 cuando tenía 15 años, fue deportada y posteriormente regresó de forma indocumentada.



En 2012 obtuvo protección bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) el cual se mantenía vigente al momento de su arresto. El DACA fue puesto en marcha en la administración de Barack Obama.

¿Qué ocurrió durante su detención?

La detención se produjo el 18 de febrero, cuando acudió a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para una entrevista relacionada con su solicitud de residencia permanente.



Estaba acompañada por su hija, ciudadana estadounidense. Sin embargo, durante el proceso, agentes migratorios tomaron sus huellas y activaron una orden de deportación emitida en 1998, cuando aún era menor de edad.



Posteriormente, fue trasladada en autobús hacia la frontera entre California y México.

¿Qué resolvió la jueza?

En su fallo, la jueza determinó que Estrada Juárez estaba protegida por DACA, por lo que no debía haber sido deportada.



La orden judicial establece:

Su regreso a Estados Unidos

La restitución de su estatus bajo DACA

Tras la decisión, la migrante declaró sentirse “abrumada por el alivio y la esperanza”, según un comunicado difundido después del fallo.

DACA y deportaciones

El programa DACA fue implementado durante el gobierno de Barack Obama y otorga protección temporal contra la deportación, además de permisos de trabajo a ciertos migrantes que llegaron siendo menores.



De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al menos 270 beneficiarios de DACA fueron deportados entre enero y septiembre de 2025 en el marco de las políticas migratorias actuales.

Claves del caso María de Jesús Estrada Juárez

Al menos 270 beneficiarios de DACA fueron deportados en 2025 , según DHS

, según DHS Mexicana de 42 años con más de 25 años en Estados Unidos

Contaba con protección activa de DACA al momento de su arresto

al momento de su arresto No tenía antecedentes penales

Fue detenida el 18 de febrero en Sacramento durante una cita para obtener la residencia

Acudió acompañada de su hija ciudadana estadounidense

Autoridades migratorias activaron una orden de deportación de 1998 , cuando era menor de edad

, cuando era menor de edad Fue deportada el 19 de febrero , menos de 24 horas después de su arresto

, menos de 24 horas después de su arresto Trasladada en autobús hacia la frontera entre California y México

entre California y México La jueza Dena Coggins determinó que DACA la protegía de la deportación

Ordenó su regreso a Estados Unidos en un plazo de 7 días

También instruyó la restitución de su estatus bajo DACA

El caso ocurre en medio de políticas de deportación masiva bajo el gobierno de Donald Trump

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