¿Migrantes pueden pedir asilo sin cruzar a EE.UU? Corte analiza la propuesta de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos evaluó este martes si los migrantes pueden solicitar asilo sin haber cruzado físicamente a Estados Unidos, en un caso que involucra la política impulsada por el presidente Donald Trump para limitar el acceso en la frontera.



El debate se centra en la interpretación de la ley federal que establece que una persona que “llega a Estados Unidos” puede pedir asilo. La cuestión es si ese criterio aplica también a quienes permanecen del lado mexicano en los puertos de entrada.

El punto clave: qué significa “llegar a Estados Unidos”

Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Vivek Suri, sostuvo que los migrantes no pueden solicitar asilo si aún están en México.



“No se puede ‘llegar a Estados Unidos’ mientras se sigue estando en México”, afirmó ante los magistrados.



La jueza Amy Coney Barrett cuestionó esa interpretación durante el intercambio con la abogada Kelsi Corkran, quien representa a la organización Al Otro Lado.

La política en disputa

El caso gira en torno al “metering”, una práctica que permite a las autoridades migratorias rechazar o retrasar solicitudes de asilo cuando consideran que los cruces fronterizos están saturados.



El gobierno de Trump busca reactivar esta política, que fue eliminada en 2021 por el gobierno de Joe Biden.

Origen del conflicto legal

La práctica comenzó en 2016 durante el gobierno de Barack Obama y fue formalizada en 2018 bajo Trump, permitiendo a los agentes fronterizos negar el procesamiento de solicitudes si no había capacidad.



El litigio fue iniciado en 2017 por Al Otro Lado. En 2024, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la ley exige procesar a los solicitantes de asilo que llegan a los puntos de entrada, incluso sin cruzar la frontera.



El gobierno argumenta que “llegar a” implica entrar al país, no solo acercarse.

¿Que sigue?

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita una decisión hacia finales de junio.



El caso forma parte de una serie de disputas sobre políticas migratorias en Estados Unidos, en las que el tribunal analiza medidas impulsadas por el gobierno de Trump relacionadas con el control en la frontera.

Claves de la discusión en la Corte Suprema

Debate central: si un migrante puede pedir asilo sin cruzar físicamente a Estados Unidos

Interpretación de la ley sobre quién “llega a Estados Unidos”

El gobierno de Donald Trump sostiene que permanecer en México no cumple ese requisito

Abogados de migrantes argumentan que el derecho aplica en puertos de entrada , incluso sin cruzar

, incluso sin cruzar La política en disputa es el “metering” , que permite limitar o rechazar solicitudes de asilo por saturación

, que permite por saturación Magistrados cuestionaron qué tan cerca debe estar un migrante para ser considerado dentro del país

para ser considerado dentro del país La jueza Amy Coney Barrett planteó dudas sobre la definición legal del término

El caso surge tras un fallo del Noveno Circuito que ordenó procesar a solicitantes de asilo en la frontera

El gobierno busca reactivar la política eliminada en 2021

eliminada en 2021 La Corte Suprema de Estados Unidos debe definir el alcance de la ley federal de inmigración

Se espera un fallo a finales de junio

Sigue leyendo: