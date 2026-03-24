Madre de Sheridan Gorman, estudiante asesinada por presunto indocumentado, exige justicia

El caso por el asesinato de Sheridan Gorman, una joven de 18 años, estudiante de la Universidad Loyola, avanza en Chicago mientras su familia pide justicia y centra sus esfuerzos en honrar su memoria.

Jessica Gorman, madre de la víctima, afirmó que su prioridad es despedir a su hija y recordar su vida. “Vamos a conseguir justicia para Sheridan. Tenemos voz y se hará oír”, dijo. También dejó claro que no dirigirán mensajes al acusado. “Nos estamos enfocando en la belleza de su vida”, agregó, de acuerdo con lo publicado por el diario The New York Post.

Las autoridades arrestaron a José Medina, un hombre venezolano de 25 años, señalado como presunto responsable del tiroteo ocurrido la madrugada del jueves cerca de la playa Tobey Prinz. Una fuente policial citada por Fox News indicó que el ataque habría sido una emboscada y que el agresor llevaba el rostro cubierto.

La investigación se apoyó en imágenes de videovigilancia revisadas por la policía. Un trabajador de un edificio identificó al sospechoso por su forma de caminar, descrita como una cojera evidente. Con esos elementos, las autoridades lograron ubicarlo y detenerlo posteriormente en su vivienda en el vecindario de Rogers Park.

De acuerdo con ABC7 Chicago, el acusado tenía una orden de arresto activa desde 2023 por no presentarse ante un tribunal en un caso de hurto. Ese antecedente seguía vigente al momento del crimen.

Tras el ataque, registrado alrededor de la 1:06 de la madrugada, la policía documentó que un hombre vestido de negro y con máscara se alejó del lugar con paso lento antes de ingresar a un complejo residencial cercano.

Registros judiciales citados por Fox News Digital señalan que Medina residió en 2023 en un albergue para migrantes ubicado en Leone Beach Park, el cual cerró en 2024, según South Side Weekly. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ese mismo año fue detenido en la frontera y posteriormente liberado dentro de Estados Unidos.

Cargos contra José Medina

El Departamento de Policía de Chicago informó que enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión agravada con arma de fuego y posesión ilegal de un arma. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención en su contra.

En un comunicado, la familia de Gorman sostuvo que el caso evidencia fallas en el sistema.

“Cuando los sistemas fallan, las consecuencias son reales y permanentes”, señalaron, al exigir que el proceso se lleve con todo el peso de la ley.

El cardenal Blase Cupich, de la arquidiócesis de Chicago, indicó que ha mantenido contacto con los padres de la joven y describió el impacto de la pérdida en la familia.

Gobernador expresa condolencias por asesinato de Sheridan Gorman

Por su parte, la oficina del gobernador JB Pritzker expresó condolencias y pidió evitar la politización del caso, al tiempo que instó a reforzar medidas de seguridad pública. En tanto, la concejala Maria Hadden dijo a Fox 32 Chicago que el hecho podría estar relacionado con una situación circunstancial.

Gorman fue recordada en su obituario como una joven cercana y activa, con participación en deportes y una personalidad que dejaba huella en quienes la conocían.

El proceso judicial continuará con una audiencia programada para el viernes por la mañana.

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