Director de selección nacional de México admitió error con Jimmy Lozano

Duilio Davino, director de selecciones nacionales de México, admitió que fue un error ratificar a Jaime “Jimmy” Lozano como entrenador de México durante su gestión.

“Con Jimmy (Lozano) me equivoqué (sobre ratificarlo y luego que lo hayan corrido), pero no me arrepiento”, señaló, y además, aceptó que el actual proceso mundialista ha sido complicado, pues la inestabilidad se hizo presente a nivel directivo.

Davino también admitió que los errores en la Federación Mexicana de Fútbol han estado incluso en los cargos gerenciales.

“Bueno, es que si te vas de más arriba, pues ha estado inestable hasta ahora desde arriba. Porque estuvo Rodrigo (Ares de Parga), Juan Carlos (Rodríguez) y Mikel (Arriola) de jefes. Pero jugamos cinco torneos oficiales y ganamos tres”, compartió Davino en una entrevista exclusiva de ESPN.

🗣 "QUIZÁ FUE UN ERROR, NO ME ARREPIENTO, ERA EL PLAN QUE SIGUIERA JIMMY"



Duilio Davino sobre el paso de Cocca y Jaime Lozano como DT.



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México en una vaivén de procesos tras Qatar 2022

Después del Mundial de Qatar 2022, México ha estado en varios procesos que pasó por Diego Cocca y luego la llegada de Jaime Lozano como entrenador.

Lozano dejó el cargo tras el fracaso en la Copa América 2024 que llevó a Javier Aguirre como entrenador de la selección de México.

Aunque Davino destacó que pese a la inestabilidad que ha mostrado el fútbol mexicano han conseguido resultados.

“Era obligación contra el que sea. Nosotros jugamos cinco torneos oficiales y ganamos tres. Hoy somos 16 ranking FIFA, que el ranking FIFA es a veces volátil cuando juegas contra equipos de tu confederación. Sí es inestable pero hay resultados”.

Portugal llega a México con fuerte dispositivo de seguridad

La selección de fútbol de Portugal llegó este martes a Cancún, Quintana Roo, bajo un fuerte dispositivo de seguridad para el partido amistoso que sostendrá ante México el próximo sábado.

La delegación lusa, custodiada por elementos de la Policía local, no tuvo contacto con medios de comunicación ni con aficionados a su salida del Aeropuerto internacional de Cancún.

El seleccionado portugués se concentrará en un exclusivo hotel de la Riviera Maya para evitar padecer los efectos de la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra el Estadio Azteca de la capital, donde se jugará el partido.

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