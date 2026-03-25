Vinícius Jr. va sin mentiras al Mundial 2026: “Brasil no es favorita”

Vinícius Jr., una de las estrellas de Brasil, afirmó que reconocen que no son los favoritos al título para el Mundial 2026.

El número 7 de Brasil y el Real Madrid recalcó que Brasil no será la favorita en el Mundial “por los resultados de las eliminatorias”, en las que la Canarinha concluyó quinta, el peor resultado de su historia. Aunque aseguró que los jugadores harán todo lo posible para llevarse el sexto título mundial.

“No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando”, comentó Vinícius en una rueda de prensa en Estados Unidos.

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Vinicius Jr. sobre la presencia o ausencia de Neymar para el Mundial con Brasil 🇧🇷



“Ney es uno de mis ídolos. Está haciendo todo para estar al 100%, para volver a la selección. Ahora, la decisión está en manos del DT”



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Vinícius Jr. rechaza protagonismo y prefiere ser campeón en Mundial 2026

Vinícius también también rechazó el protagonismo para sí mismo, asegurando que no se pone como meta ser la estrella de la selección, o el máximo goleador en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, sentenció.

Además, el extremo brasileño pasó por elogiar a sus compañeros y destacar que tienen protagonismo en grandes clubes de Europa como Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick y Estêvão.

También valoró el aporte de Carlo Ancelotti al frente de la selección, a la que llegó el pasado mayo, por su forma de “entender el juego” y por su capacidad para adaptar el esquema al perfil de los futbolistas que tiene a su disposición.

“Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar”, resumió Vini Júnior, quien también estuvo a las órdenes del técnico italiano en el Real Madrid.

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