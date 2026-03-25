Estrella de Golden State Warriors, Moses Moody, fuera toda la temporada tras escalofriante lesión de rodilla [VIDEO]

Una nueva lesión ha puesto en vilo a la NBA. El pasado lunes por la noche, la estrella de Golden State Warriors, Moses Moody, sufrió una escalofriante lesión de rodilla en el encuentro que ganaron a Dallas Mavericks (131-137) para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Moody hizo llevar a más de uno las manos a la cabeza en el American Airlines Center de Texas cuando faltaba poco más de un minuto para el término de la prórroga.

Luego de robar el balón a Cooper Flagg, encaró hacia la canasta y, en medio de su salto para encestar, el alero no tuvo un buen apoyo y terminó en el suelo.

El alero quedó tendido sobre el tabloncillo, visiblemente afectado y con gestos de intenso dolor. La transmisión televisiva no tardó en viralizarse, ya que las imágenes mostraron el preocupante estado de su rodilla izquierda.

Moody tuvo que ser atendido en la cancha, ser retirado en camilla y finalizar su grandiosa actuación en la que culminó como máximo anotador de los Warriors frente a los Mavericks.

Horrible la lesión de Moses Moody. La imagen de la rodilla en primer plano que mostró la TV es aterradora, la pueden buscar en otro lado. pic.twitter.com/D6zOs9SV6H — Ritmo NBA (@RitmoNba) March 24, 2026

La estrella de los Warriors salió en silla de ruedas junto al responsable médico Rick Celebrini. Moody regresó en avión al Área de la Bahía junto con el equipo y recibió el peor de los diagnósticos tras someterse a una resonancia magnética en San Francisco el pasado martes por la tarde.

Moses Moody fuera toda la temporada en la NBA

En la rueda de prensa tras el incidente, Steve Kerr había hablado de una luxación. No obstante, las pruebas médicas confirmaron que el alero de los Golden State Warriors sufrió una rotura del tendón rotuliano izquierdo.

“Moses Moody, quien tuvo que abandonar el partido de anoche en Dallas debido a una lesión en la rodilla izquierda a falta de 58.5 segundos para el final de la prórroga, se sometió hoy a una resonancia magnética. La resonancia magnética confirmó una rotura del tendón rotuliano izquierdo”, informaron.

Moses Moody, who exited last night’s win at Dallas due to a left knee injury with 58.5 seconds remaining in overtime, underwent an MRI today. The MRI confirmed a torn left patellar tendon.



Moses will undergo surgery later this week and will miss the remainder of the 2025-26… pic.twitter.com/81TEZ4JvvP — Golden State Warriors (@warriors) March 24, 2026

La franquicia también anunció que este jueves Moses será y se perderá el resto de la temporada 2025-2026 e incluso se especula que podría no estar disponible para el inicio de la siguiente.

El alero ya se había perdido 10 partidos por un esguince en la muñeca derecha. Moody estaba promediando 11,9 puntos en esta quinta temporada en la NBA. Se trataba de su cifra más alta.

Moody cumple la primera temporada de una extensión de contrato de tres años valorada en $39 millones de dólares.



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