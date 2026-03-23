Mexicano Karim López será elegible al Draft de la NBA de 2026

México podría tener un nuevo representante en la NBA y todo apunta a que será muy pronto. Karim López se declaró elegible para el Draft 2026 y ya aparece como el mejor prospecto internacional en varios rankings, un salto enorme para el básquet mexicano.

El alero de 18 años de edad, nacido en Hermosillo, Sonora, ha sido seguido de cerca por ojeadores internacionales y ahora formaliza su intención de llegar a la mejor liga del mundo. Su decisión llega después de consolidarse en el básquetbol profesional fuera de México, donde ha construido un proceso formativo que lo coloca como uno de los prospectos a seguir.

“Vengo a anunciar que, después de hablarlo con mi familia, con mis agentes y con mi círculo cercano, he decidido que me voy a declarar para el Draft de la NBA del 2026″, dijo Karim López durante una entrevista exclusiva en ESPN.

🗣️ "HE DECIDIDO QUE ME DECLARO ELEGIBLE PARA EL DRAFT DE 2026"



El mexicano Karim López da la exclusiva en Sportscenter 🇲🇽



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Temporadas con los New Zealand Breakers en Australia

El jugador, de 2.06 metros de estatura, llega a este momento tras dos temporadas con los New Zealand Breakers en la NBL de Australia. En su última temporada promedió 11.9 puntos, 1.9 asistencias y 6.1 rebotes por juego, con 49 por ciento en tiros de campo.

Su mejor actuación se dio el 30 de enero, cuando registró 32 unidades, ocho rebotes y dos asistencias en la victoria de su equipo 97-95 sobre el Melbourne United.

“La temporada fue linda, fue bonito poder disfrutar del básquetbol profesional, de mis compañeros, de los coaches, simplemente la experiencia de vivirla y fue algo muy bonito, algo que me enseñó mucho, algo que me preparó muy bien para este siguiente camino”, contó Karim López en ESPN.

La formación de Karim López fuera de México inició a los 13 años, cuando se fue a España para tomar experiencia con el Joventut Badalona: “Fue una experiencia buenísima para mí, algo que me formó, sobre todo como persona. Me fui a un país que no conocía, sin mis papás, estar lejos de casa es difícil y más para un niño, pero creo que me ayudó, me hizo más fuerte, me hizo madurar. Y basquetbolísticamente hablando aprendí muchos conceptos, el básquetbol europeo y sobre todo el español es muy táctico, es mucho de reconocimiento de juego, eso es algo que me ayudó mentalmente en el básquetbol”.

👏 ¡LA MENTALIDAD DE KARIM LÓPEZ!



Salió de su casa a los 13 años para formarse en España, así lo recuerda 🥹



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Sería el tercer mexicano drafteado en la NBA

Si todo va como se espera, López será apenas el tercer jugador drafteado nacido en México. El primero fue Manuel Raga, elegido con el pick 167 por Atlanta en 1970, aunque el oriundo de Tamaulipas nunca llegó a debutar en la NBA.

El segundo caso fue el de Eduardo Nájera, seleccionado con el pick 38 en el año 2000, y de extensa carrera como miembro de Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Charlotte Bobcats, New Jersey Nets y Golden State Warriors.

Vale recordar que Jorge Gutiérrez, Gustavo Ayón y Horacio Llamas, también nacidos en México, llegaron a la NBA sin ser drafteados. Por otro lado, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jaquez también han representado al basquetbol mexicano a nivel internacional, aunque ambos son nacidos en Estados Unidos.

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