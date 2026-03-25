Grupo Frontera presentó “Un solo corazón”, el himno oficial de México para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya tiene banda sonora. Adelaido ‘Payo’ Solís y el resto de los integrantes de Grupo Frontera presentaron oficialmente ‘Un solo corazón’, una pieza compuesta específicamente para inyectar energía tanto al vestuario del Tri como a la afición. El sencillo, que estará disponible de forma exclusiva en la plataforma Amazon Music, nace con la intención de ser un puente cultural entre los seguidores de ambos lados de la frontera.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano”, explicó ‘Payo’ Solís minutos antes de la revelación. Según el vocalista, los propios jugadores ya tuvieron la oportunidad de escuchar y bailar el tema en la intimidad de la concentración, dándole el visto bueno a una letra que habla de unidad, reuniones familiares con “carnita asada” y el orgullo de pertenecer a una nación que, según sus palabras, “nace donde le da la gana”.

El evento contó con la presencia de directivos de Amazon y del histórico exmediocampista Pável Pardo, quien recordó la vibrante conexión que se genera entre el público y el jugador cuando suena el himno en un Mundial. Para Pardo, este tema captura esa esencia de entrega que el aficionado mexicano, considerado por muchos como el mejor del mundo, regala en cada edición.

La estrategia de lanzamiento no termina con la canción. Paul Forat, cabeza principal de Amazon Music, anunció que en dos semanas se estrenará el videoclip oficial de ‘Un solo corazón’. La gran sorpresa es que el video contará con la participación activa de referentes de la selección como Raúl Jiménez y el guardameta Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quienes unieron sus voces a las de Grupo Frontera para este himno de unidad nacional.

Con este lanzamiento, Grupo Frontera consolida su posición entre los 50 artistas más escuchados del planeta, llevando el sonido del norte de México a la vitrina deportiva más importante del mundo.

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