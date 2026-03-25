Cristiano Ronaldo Jr. se entrena con la cantera del Real Madrid, según ESPN

Cristiano Ronaldo ha vuelto a sonar en los campos de entrenamiento del Real Madrid. Según confirmaron fuentes a ESPN, el hijo mayor de CR7, Cristiano Jr., participó en la sesión del equipo sub-16 (Cadete A) y podría seguir haciéndolo en los próximos días.

La presencia del joven internacional portugués en Madrid se debe a una combinación de factores deportivos y geopolíticos: la recuperación de su padre de una lesión sufrida el pasado 28 de febrero en Arabia Saudita y el clima de inestabilidad que se vive actualmente en Irán.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la Casa Blanca, se encuentra en Madrid tratándose de sus molestias físicas, lo que le ha impedido acudir a la convocatoria de la selección de Portugal para los amistosos contra Estados Unidos y México. Mientras el “Bicho” compartía en sus redes sociales avances de su recuperación con el mensaje “Mejorando cada día”, su primogénito retomaba el contacto con el club donde su padre forjó una leyenda inigualable entre 2009 y 2018.

¿Fichaje a la vista?

Si bien el Real Madrid ha facilitado las instalaciones para que el joven no pierda el ritmo competitivo, aún es prematuro hablar de una incorporación definitiva a “La Fábrica”.

Aunque no se descarta por completo un futuro fichaje, algunos informes técnicos sobre el desempeño de Ronaldo Jr. en sus etapas previas (Juventus, Manchester United y Al Nassr) mantienen una postura reservada sobre su techo futbolístico.

Ausencia de CR7 ante México

La lesión de Cristiano Ronaldo no solo ha alterado los planes del Al Nassr, sino que ha impactado directamente en la taquilla de los amistosos internacionales de Portugal. La ausencia del capitán luso ha provocado que la reventa de boletos para el duelo contra México pierda fuerza, demostrando que el imán mediático de CR7 sigue intacto a pesar de los años.

Por ahora, la prioridad de la familia Ronaldo es la plena recuperación del delantero y la seguridad de su entorno, encontrando en el Real Madrid el refugio perfecto para que el “heredero” siga puliendo su fútbol en uno de los centros de formación más exigentes del mundo.

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