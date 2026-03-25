Histórico fallo contra Meta y YouTube: jurado de California los declara responsables de causar daños a la salud mental de una joven

Una decisión judicial sin precedentes en Estados Unidos podría cambiar el rumbo de la industria tecnológica.

Un jurado en California determinó que Meta y YouTube son responsables de diseñar productos que fomentaron conductas adictivas y dañinas en menores, en un caso que podría abrir la puerta a miles de demandas similares.

El veredicto, alcanzado tras más de 40 horas de deliberaciones a lo largo de 9 días, ordena a ambas compañías pagar $3 millones de dólares en daños a la demandante, una joven de 20 años identificada como Kaley. La cifra podría aumentar en las próximas semanas, ya que el jurado concluyó que las empresas actuaron con “malicia”, lo que habilita la posibilidad de imponer daños punitivos adicionales.

Un caso que marca un antes y un después

De acuerdo a CBS News, la demanda, presentada en 2023, acusaba a las plataformas de negligencia en el diseño de sus productos. Kaley argumentó que comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, desarrollando una relación adictiva con ambas.

Durante el juicio, la joven declaró que pasaba “todo el día” en redes sociales y que las notificaciones, los “me gusta” y el flujo constante de contenido generaban una sensación de recompensa emocional que la mantenía conectada. Según su testimonio, esta dinámica contribuyó a problemas graves de salud mental, incluyendo depresión, dismorfia corporal e incluso pensamientos suicidas.

El jurado no tuvo que determinar que las plataformas fueran la causa directa de estos problemas, sino que bastaba con probar que fueron un “factor sustancial” en el daño sufrido, un estándar legal clave en este tipo de litigios.

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