El jugo de remolacha es un verdadero tesoro nutricional; incluso, se cataloga como un remedio natural usado desde la antigüedad. Gracias a su composición, se asocia directamente con la mejora del flujo sanguíneo, la salud cardiovascular, la desintoxicación del cuerpo de forma natural y mejorar la resistencia; pero ¿cuál es el momento ideal para tomarlo?

Existen infinidad de combinaciones deliciosas. Una de las más tradicionales es la mezcla con jugo de naranja y zanahoria. En países como Venezuela, se le conoce popularmente como “tres en uno”, ya que concentra las bondades de estos tres alimentos en una sola bebida.

Por otro lado, en México, es protagonista de bebidas tradicionales como el agua de obispo, típica de la época de Cuaresma, donde se utiliza la remolacha para aportar un dulzor natural y un color vibrante.

¿Cuál es la cantidad recomendada y cómo consumirlo?

La cantidad de jugo de remolacha es clave para aprovechar sus beneficios al máximo. Para aumentar la resistencia física, los expertos sugieren una ingesta de entre 300 y 600 miligramos de nitratos, lo que equivale aproximadamente a 70 – 500 mililitros de jugo.

Para garantizar su efectividad, sigue estas recomendaciones técnicas:

Consumo fresco: Es vital beberlo recién hecho o mínimamente procesado.

Es vital beberlo recién hecho o mínimamente procesado. Almacenamiento: Debe mantenerse en refrigeración para preservar el contenido de nitratos .

Debe mantenerse en para preservar el contenido de . Cuidado con el enjuague bucal: El Dr. Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional egresado de Harvard, advierte que el uso de enjuagues bucales antibacterianos puede afectar la conversión de nitratos en óxido nítrico en la boca.

El Dr. Carlos Jaramillo, especialista en egresado de Harvard, advierte que el uso de enjuagues bucales antibacterianos puede afectar la conversión de nitratos en en la boca. Etiquetado: Si optas por versiones comerciales, es imperativo buscar productos sin azúcares añadidos para evitar calorías innecesarias.

¿Cuál es el momento ideal para tomar el jugo de remolacha?

Para fines de desintoxicación y fortalecimiento del sistema inmunitario, se recomienda beber el jugo de remolacha en ayunas. Sin embargo, para mejorar la resistencia al entrenar, existen dos momentos clave: antes y después del entrenamiento.

Recordemos que el jugo de remolacha tiene la capacidad, comprobada por la ciencia, de mejorar el flujo sanguíneo debido a su alto contenido de nitratos. Estos se convierten en óxido nítrico, un compuesto que dilata los vasos sanguíneos, facilitando un mejor suministro de oxígeno y nutrientes a los músculos durante el ejercicio.

Si el objetivo es el rendimiento antes del entrenamiento, se recomienda consumir el jugo de dos a tres horas antes de realizar actividad física. Este tiempo permite que los nitratos alcancen su punto máximo en el torrente sanguíneo, maximizando su efectividad.

Por otro lado, el consumo de esta bebida después del entrenamiento puede ayudar significativamente en la recuperación muscular. El jugo contiene antioxidantes potentes como la betalaína, que tiene la propiedad de reducir la inflamación y aliviar el dolor muscular posterior al esfuerzo físico.

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