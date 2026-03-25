Kylie Jenner pide $20.3 millones de dólares por una de sus mansiones en Hidden Hills

La socialité y empresaria Kylie Jenner está intentando vender otra de sus propiedades en California. La nueva propiedad que ha puesto en venta se ubica en Hidden Hills, la zona favorita del clan Kardashian-Jenner.

Esta propiedad fue comprada por Jenner en 2016, cuando tenía apenas 19 años, y en ese momento pagó $12.05 millones de dólares. Ahora, espera recibir $20.3 millones de dólares por el lugar. Esta casa entra al mercado meses después de que pusiera en venta por $43 millones de dólares una propiedad en Holmby Hills.

Durante esta década, Jenner se ha encargado de hacer reformas en el sitio, aunque cuando la compró estaba recién construida.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe como una “finca tradicional de diseño exclusivo que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del campo desde un amplio terreno privado”.

La casa principal tiene una extensión de 13,234 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente de bienes raíces también explica que esta residencia “fue diseñada para una perfecta integración entre el interior y el exterior, con un espectacular plano de planta abierto que incluye una cocina de chef con dos islas que se conecta con una impresionante sala de estar con paredes de cristal retráctil”.

Adicional a la casa principal, el nuevo propietario podrá disfrutar de áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Durante los últimos años, Jenner también se ha estado encargando de construir desde cero una mansión en Hidden Hills. Pero por ahora se desconoce si se ha mudado a ese lugar oficialmente y si lo compartirá con su novio, Timothée Chalamet.

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