Kylie Jenner confiesa que quiere incursionar en la actuación: “Me gusta mucho la comedia”

La modelo y empresaria Kylie Jenner reveló que le gustaría incursionar en la actuación en un futuro e incluso afirmó que se le dan bien las comedias.

Jenner ofreció una entrevista para Vanity Fair en donde expresó su emoción por mostrar su faceta como actriz en un proyecto cinematográfico. Incluso reveló que ha recibido varios guiones de proyectos, pero ninguno le ha convencido completamente.

“De hecho, he recibido algunos guiones, pero ninguno me convence todavía, pero quiero hacer más. Me gusta mucho la comedia. Creo que se me da bien. ¡Quizás la próxima vez que hable contigo protagonice una película de acción!”, dijo Jenner en la entrevista.

Recientemente, la actuación ha rodeado la vida de Kylie Jenner. La modelo apareció en “The Moment”, un falso documental dirigido por Charli XCX , en donde interpretó una versión exagerada de sí misma.

Además, está en una relación con el actor Timothée Chalamet, actualmente nominado al Oscar como Mejor Actor por su papel en ‘Marty Supreme’. Kylie ha acompañado a su novio durante todos los eventos de la temporada de premios, dejando claro que su relación es bastante seria.

Jenner se mostró soñadora con la idea de protagonizar una película en un futuro. “Soy fan de muchos directores increíbles, pero no sé, tal vez necesite soñar en grande o algo así”, dijo.

Además, la hermana de Kylie, Kim Kardashian, debutó en la actuación recientemente en “All’s Fair” de Ryan Murphy junto a estrellas como Sarah Paulson y Glenn Close.

Kylie Jenner creció bajo el ojo público, ya que participó junto a sus hermanas en el reality show Keeping Up with the Kardashians, que se transmitió desde 2007 hasta 2021. El reality show pasó a llamarse ‘The Kardashians’ y se transmite por Hulu.

Además de sus planes de incursionar en la actuación, Kylie Jenner reveló que quiere tener más hijos con Timothée Chalamet. La modelo ya es madre de dos hijos, fruto de su relación pasada con su expareja Travis Scott.

“En los últimos años de mi veintena, quiero centrarme solo en mí, mis negocios, mi trabajo, viajar con mis hijos, disfrutar de ellos y luego… quiero tener más hijos”, dijo al medio.

