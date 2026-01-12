Aseguran que Kylie Jenner ha hecho arreglos en el hogar de Timothée Chalamet

Hace unos días, el actor Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner durante la entrega de premios de los Critics Choice Awards, y ahora se ha revelado que la empresaria y personalidad de televisión ha dado su estilo propio al hogar de èl en Nueva York.

Según información difundida por ‘The Sun’, la pareja aún no se ha propuesto mudarse junta pese a tener tres años de sólida relación. Fuentes cercanas a ambos dicen que por los momentos dividen su vida entre Los Ángeles, donde ella reside, y Nueva York, donde reside él.

Aunque aún no comparten un mismo techo, las mismas fuentes aseguran que ella se ha visto muy involucrada en agregar nuevos muebles y detalles a la propiedad de Chalamet, quien en esta temporada de premios en de los favoritos para ganar en premio Oscar como Mejor Actor.

Según ‘The Sun’, además de elegir muebles y jarrones, la menor del clan Kardashian-Jenner también ha llevado mucha de su ropa allá, por lo que el actor ha tenido que guardar algunas de sus pertenencias en el almacén para que ella tenga más espacio.

“No es muy organizada. A menudo se le olvida lo que ya tiene, así que constantemente le pide cosas nuevas a su domicilio”, reveló la fuente a ‘The Sun’. También agregó: “Timothee se siente como en casa cuando está con ella en Los Ángeles y hace todo lo posible para que ella se sienta como en casa en Nueva York”.

Hay que recordar que actualmente Jenner está terminando de construir una gran propiedad en Los Ángeles, y que el actor también es dueño de una residencia en Beverly Hillls, solo que aún no ha querido trasladarse definitivamente y dejar Nueva York, ciudad donde nació.

