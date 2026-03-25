Leyenda Frank Thomas demanda a Chicago White Sox, Nike y Fanatics por vender su jersey de forma “ilegal”

El miembro del Salón de la Fama, Frank Thomas, demandó a Chicago White Sox y a las marcas Nike y Fanatics por la supuesta venta “ilegal” de camisetas con su nombre y número.

De acuerdo con ‘The New York Post’ y documentos judiciales, Thomas alega que la venta se ha dado sin su consentimiento y tampoco ha existido compensación.

El dos veces MVP que jugó en Chicago de 1990 a 2005 aseguró que la franquicia, junto a estas dos marcas, usó su nombre y el número 35 para comercializar y vender las camisetas “City Connect 2.0”.

Frank Thomas is suing the White Sox and others over merch pic.twitter.com/sMEQhJq8Q9 — Gregory Royal Pratt (@royalpratt) March 24, 2026

Según la leyenda de Chicago, todo esto ocurrió sin su permiso y le hizo “sufrir perjuicio económico”. Así lo expuso en una denuncia presentada hace unos días, el pasado jueves 19 de marzo, en un tribunal estatal de Illinois.

“En todos los momentos relevantes, la identidad comercial de Frank Thomas fue extremadamente valiosa y, como tal, ejerció control sobre su uso de varias maneras, incluyendo, pero no limitado a, la marca registrada de su apodo ‘Big Hurt'”, expuso en los documentos judiciales.

“Sin su acuerdo o consentimiento, (los acusados) se beneficiaron vendiendo artículos utilizando la identidad de Frank Thomas para sus propios fines comerciales”, agregó la demanda.

El exjugador de 57 años insiste en que Chicago White Sox y sus socios se han “enriquecido injustamente” con su imagen comercial.

De acuerdo con Law360, medio especializado para abogados, la demanda se sustenta en una supuesta violación a la Ley de Derecho de Publicidad de Illinois, que impide el uso de la identidad de un individuo con fines comerciales sin su consentimiento previo.

El legado de Frank Thomas en la MLB

Frank Edward Thomas Jr. jugó en Auburn como jugador de fútbol americano antes de dedicarse al béisbol. Sin embargo, una lesión lo apartó de dedicarse a los emparrillados.

Tras dedicarse al deporte de diamante, en 1989 fue seleccionado por los Chicago White Sox con el séptimo pick global. Al año siguiente llegó a las Grandes Ligas.

‘The Big Hurt’ debutó bateando .330 en 60 juegos. En 1991 y 1992 ya era una superestrella luego de promediar sobre .318, más de 100 impulsadas y más de 100 boletos cada año.

Thomas es uno de los seis jugadores en toda la historia que ganaron MVP en años consecutivos. También logró lo que ningún otro jugador en la historia ha repetido: 7 temporadas consecutivas con .300 de bateo, 100 remolcadas, 100 carreras, 100 boletos y 20 jonrones.

En 2006 se fue a los Oakland Athletics tras una lesión en 2005 y protagonizó uno de los mejores regresos. Propinó 39 cuadrangulares con 114 remolcadas, OPS .926. y fue figura clave para que Oakland llegara a la Serie de Campeonato.

En 2007 se marchó a Toronto Blue Jays y produjo 26 vuelacercas y 95 remolcadas. En 2008 tuvo un inicio flojo y fue liberado. Decidió volver a Oakland para cerrar su ciclo en la MLB. Su último partido fue un 29 de agosto de 2008.



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