NYC lanzará su primer centro de admisión exclusivo para mujeres sin hogar

La ciudad de Nueva York abrirá el próximo 30 de marzo su primer centro de admisión exclusivo para mujeres que ingresan al sistema de albergues, en medio de un aumento sostenido de la falta de vivienda.

El nuevo espacio, denominado Centro para Mujeres HELP, estará ubicado en East New York y contará con 200 camas distribuidas en un edificio de cinco plantas, concebido para atender de forma integral a mujeres sin hogar desde su llegada al sistema.

La iniciativa es impulsada por el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad junto a la organización HELP USA, con el objetivo de modernizar el proceso de admisión y reemplazar instalaciones consideradas obsoletas.

La comisionada Erin Dalton señaló que este modelo representa “el futuro de la admisión en albergues, a medida que vamos eliminando gradualmente las instalaciones obsoletas y realizando inversiones vitales en nuevos modelos”.

El centro ha sido diseñado para ofrecer servicios de evaluación y apoyo con un enfoque centrado en la persona, incorporando condiciones que buscan garantizar privacidad, accesibilidad y estabilidad desde el primer contacto.

Hacia las viviendas permanentes

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de HELP USA, Dan Lehman, destacó que el espacio funcionará como un punto de entrada clave, orientado a facilitar la transición hacia una vivienda permanente.

Según explicó, el diseño y los servicios disponibles buscan reducir el tiempo de permanencia en albergues y favorecer soluciones sostenibles, según Pix11.

Además de las áreas de alojamiento, el edificio incluirá un comedor comunitario, cocina equipada, lavandería y un jardín en la azotea, como parte de un enfoque integral de atención.

La apertura se produce en un contexto en el que la crisis de vivienda en Nueva York ha alcanzado niveles no vistos desde la década de 1930. De acuerdo con datos de la Coalición para las Personas sin Hogar, más de 100,000 personas se alojaban cada noche en refugios de la ciudad en enero de 2026.

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