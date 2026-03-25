Periodista mexicano Julio Ibañez fue detenido en extrañas circunstancias en Sudáfrica

Lo que comenzó como una cobertura rutinaria rumbo al Mundial 2026, tomó un giro dramático y confuso. Según reveló el periodista Carlos Ponce de León en su columna para el diario RÉCORD este miércoles, Julio Ibáñez habría sido interceptado la semana pasada en su habitación de hotel en Sudáfrica. El incidente, que quedó parcialmente registrado en una transmisión digital, ha encendido las alarmas en el gremio periodístico deportivo en México.

Durante el último enlace en vivo del “Profe”, se percibió el ingreso abrupto de personas armadas a su estancia. “¡¿Qué está pasando?!”, alcanzó a exclamar Ibáñez antes de que la señal se cortara de forma definitiva. Desde ese momento, el rastro digital del reportero ha sido nulo, y fuentes cercanas indican que cumpliría ya una semana bajo custodia de las autoridades locales.

En Sudáfrica hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, quien estaba cubriendo al próximo rival de México en la Copa del Mundo.



Hasta el momento se desconoce su situación. pic.twitter.com/c6RG45JdCr — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 25, 2026

¿Uso de drones en zona restringida?

Aunque el hermetismo es absoluto por parte de TUDN y Televisa, una de las versiones que cobra fuerza apunta a una infracción técnica. Se especula que Ibáñez pudo haber utilizado un dron para captar imágenes en una zona de seguridad restringida o estratégica en medio de su cobertura a los rivales de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, una falta que en Sudáfrica se castiga con severidad bajo leyes de seguridad nacional.

Sudáfrica, país que ha reforzado su vigilancia ante la proximidad de los eventos internacionales de 2026, mantiene protocolos estrictos sobre el uso de dispositivos de grabación aérea y la acreditación de prensa extranjera en perímetros gubernamentales.

Julio Ibáñez se ha consolidado en los últimos años como uno de los rostros más confiables de TUDN, especialmente por su cercanía con el Club América.

Su labor como reportero de cancha y analista le ha ganado el respeto de la afición azulcrema, siendo una fuente primaria para temas de fichajes y el día a día en Coapa. Su asignación en Sudáfrica respondía a la necesidad de analizar de cerca a los próximos rivales del “Tri”, una tarea que ahora se ve empañada por este incidente internacional.

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