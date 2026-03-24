PUMA lanza las camisetas del Mundial para 11 selecciones con diseños basados en identidad cultural

PUMA presentó este lunes los uniformes que vestirán 11 selecciones nacionales en la próxima Copa del Mundo, una colección que la marca describe como un ejercicio de identidad: cada camiseta construida sobre símbolos, textiles y referencias visuales de cada país.

La alemana es una de las tres grandes marcas que dominan el mercado de uniformes en el fútbol internacional, junto a Nike y Adidas. En este torneo llega con uno de sus catálogos más ambiciosos: viste a Portugal, Marruecos, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa de Marfil, República Checa, Suiza, Nueva Zelanda, Austria y Egipto, lo que representa cerca de una cuarta parte de todas las selecciones participantes. En el continente africano, ninguna otra marca iguala ese alcance en esta edición del torneo.

Portugal

Es la selección más visible del portafolio, en parte porque viste a Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más seguidos del mundo. La camiseta local lleva un patrón de olas en rojo intenso, referencia directa al Atlántico que bordea el país. La alternativa traslada ese mismo vínculo con el mar a una base blanca con olas en verde azulado, evocando la historia de exploración marítima portuguesa.

La camiseta alternativa de Portugal evoca la historia marítima del país con ondas en verde azulado. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Marruecos

El rojo intenso domina el uniforme local, con detalles geométricos en el cuello y las mangas inspirados en la arquitectura y los azulejos tradicionales marroquíes. La camiseta alternativa desarrolla esos mismos patrones sobre fondo blanco en un diseño más contenido, pero igualmente cargado de referencias culturales. Marruecos llega al torneo como una de las selecciones africanas con mayor proyección tras su histórica semifinal en el Mundial de Qatar 2022.

El uniforme alternativo de Marruecos incorpora geometrías inspiradas en la arquitectura y los azulejos tradicionales del país. Foto: PUMA Crédito: Cortesía

Ghana

El uniforme local convierte los colores nacionales —rojo, amarillo y verde— en geometrías que la marca describe como ritmo y movimiento. La estrella negra, símbolo central de la bandera ghanesa, ancla el diseño al frente. La camiseta alternativa es completamente dorada con un patrón de tejido kente, uno de los textiles más representativos de África Occidental y símbolo de orgullo cultural para la diáspora ghanesa.

El uniforme alternativo de Ghana es completamente dorado con un patrón de tejido kente, símbolo cultural de África Occidental. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Senegal

El uniforme local combina patrones tonales con la paleta nacional en un diseño de elegancia contenida. La camiseta alternativa rompe con ese equilibrio: verde azulado vibrante, llena de energía. Senegal es otro de los países africanos con mayor presencia en el fútbol europeo de élite, lo que convierte sus camisetas en producto de alto interés entre aficionados fuera del continente.

El uniforme alternativo de Senegal apuesta por el verde azulado y la energía visual. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Costa de Marfil

El uniforme local incorpora textiles ivoireños tradicionales en un diseño que la marca describe como festivo y cálido. La camiseta alternativa toma una dirección más sobria por contraste, subrayando la versatilidad de la colección. Costa de Marfil regresa al Mundial con una generación de jugadores formados en las principales ligas europeas.

La camiseta alternativa de Costa de Marfil contrasta con la calidez festiva del uniforme local. Foto: PUMA.

Egipto

Uno de los países con mayor historia en el fútbol africano completa el portafolio del continente. PUMA no ha detallado públicamente los elementos de diseño específicos de su colección, pero la presencia de Egipto refuerza el peso simbólico de la apuesta africana de la marca en este torneo.

Egipto completa el portafolio africano de PUMA en el Mundial 2026, el más amplio de cualquier marca en el torneo. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Paraguay

Recupera las clásicas franjas rojas y blancas con un acabado desgastado que remite a la historia del fútbol sudamericano. El uniforme alternativo toma una dirección opuesta: inspirado en camuflaje, más táctico en su estética. Es la única selección de América del Sur en el portafolio de PUMA para este torneo.

El uniforme alternativo de Paraguay rompe con la tradición: estética táctica inspirada en camuflaje. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Suiza

Precisión y carácter nacional en un solo diseño: rojo sólido, detalles en blanco y la cruz suiza al frente. Sin concesiones a la ornamentación. La camiseta alternativa mantiene esa misma lógica de contención.

La camiseta alternativa de Suiza combina fondo verde con detalles alpinos. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Austria

Combina rojo y negro en el uniforme local con un enfoque que la marca describe como sin concesiones. La camiseta alternativa toma inspiración en los paisajes alpinos, con una estética más fluida que contrasta con la dureza del diseño principal.

La camiseta alternativa de Austria contrasta con el rojo y negro del uniforme local: líneas fluidas con referencia a los Alpes. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

República Checa

El uniforme local parte del rojo como color de identidad nacional. La camiseta alternativa va en una dirección más despojada, con una estética que, según PUMA, busca capturar la espontaneidad del juego.

La camiseta alternativa de República Checa apuesta por una estética directa que evoca la espontaneidad del juego. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Nueva Zelanda

Cierra la colección con uno de los diseños más singulares. La camiseta local es negra con textura que evoca los paisajes naturales del país. La alternativa es azul hielo suave, un contraste marcado que refleja la identidad visual propia de los All Whites, como se conoce a la selección neozelandesa.

La camiseta alternativa de los All Whites lleva el helecho plateado, símbolo de Nueva Zelanda. Foto: PUMA. Crédito: Cortesía

Tecnología y materiales

Todos los uniformes están disponibles en versión Auténtica —fabricada con ULTRAWEAVE, la tela ultraligera de alto rendimiento de PUMA— y en versión Réplica. Esta última se produce con residuos textiles reciclados a través del programa RE:FIBRE de la marca, parte de su compromiso con un modelo de fabricación más circular en la industria deportiva.

La colección está disponible desde hoy en tiendas PUMA, PUMA.com

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