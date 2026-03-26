Aaron Judge bajó al tercer lugar entre las camisetas mas populares de MLB para 2026

El capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, fue superado por tercer año consecutivo en la venta de camisetas de cara al inicio de la temporada de las Grandes Ligas en 2026.

El fenómeno japonés Shohei Ohtani comandó la lista y con la novedad que su compatriota y compañero de equipo en Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, escaló al segundo puesto.

Desde el 2023, ningún pelotero ha vendido más camisetas que la estrella de Japón en Estados Unidos y alrededor del mundo. Además es la primera vez que dos estrellas niponas lideran las Grandes Ligas.

A pesar de que la MLB no publicó la cifra exacta de las camisetas vendidas por las estrellas de los Dodgers, si señalaron que lideraron los rankings de ventas globales a través de MLBShop.com y la red de Fanatics.

Shohei Ohtani leads the way for the third straight season as MLB’s most popular jersey 🔥



1 Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

2 Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers

3 Aaron Judge, New York Yankees

4 Cal Raleigh, Seattle Mariners

5 Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

6 Nolan… pic.twitter.com/ZcwHdZDrAV — MLB (@MLB) March 26, 2026

Cal Raleigh el que más escaló

El tercer lugar lo ocupa el líder de los New York Yankees, Aaron Judge. En el cuarto sitio se encuentra Cal Raleigh, quien tuvo una temporada de ensueño con los Seattle Mariners, y terminó en segundo lugar en las votaciones del MVP de la Liga Americana, por debajo de Judge. Mookie Betts completa el Top 5.

Entre los 10 con más camisetas vendidas en el 2025, se encuentra solamente el boricua Nolan Arenado en el sexto lugar. Otros latinos en el Top 20 son Kiké Hernández (lugar 12), Juan Soto (14), Vladimir Guerrero Jr. (15), Francisco Lindor (16) y Ronald Acuña (17).

De esta manera, Ohtani se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en liderar por tres años consecutivos en venta de camisetas, igualando a Derek Jeter, Aaron Judge y Mookie Betts.

En marzo de 2026, una camiseta de Ohtani usada en un juego del Clásico Mundial de Béisbol se subastó por $1.5 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para un jersey de béisbol.

En el 2025, Ohtani rompió su propio récord personal al conectar 55 cuadrangulares, siendo el líder de la organización californiana. Además es el único en ganar el MVP de manera unánime en tres ocasiones (2021, 2023 y 2024).

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