¿Cuál es la multa del IRS por no presentar tu declaración de impuestos?

No presentar tu declaración de impuestos a tiempo puede parecer un error menor, pero en realidad puede convertirse rápidamente en una deuda mucho más grande debido a sanciones que se acumulan e intereses que aumentan con el paso del tiempo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica una penalización conocida como ‘failure-to-file’ (falta de presentación), la cual equivale al 5% del monto de impuestos no pagados por cada mes, o fracción de mes, en que la declaración se retrasa.

Esta sanción comienza a contar inmediatamente después de la fecha límite y puede alcanzar un máximo del 25% del saldo adeudado, es decir, después de cinco meses sin presentar la declaración.

Por ejemplo, si una persona debe $5,000 en impuestos y no presenta su declaración durante cinco meses, podría enfrentar una multa de hasta $1,250, sin incluir los intereses adicionales.

A esto se suma que el IRS también cobra intereses sobre el monto pendiente desde la fecha original de vencimiento, los cuales se calculan diariamente, incrementando el costo total de la deuda.

Además de esta penalización, existe otra llamada ‘failure-to-pay’ (falta de pago), que es considerablemente menor, con un cargo de 0.5% mensual sobre el saldo pendiente.

Por ello, los especialistas recomiendan presentar la declaración incluso si no se puede pagar de inmediato, ya que hacerlo detiene la sanción más alta y limita el crecimiento de la deuda.

Cuando ambas penalizaciones aplican en el mismo mes, el IRS ajusta el cálculo para que el total combinado no supere el 5% mensual, aunque ambas continúan acumulándose hasta que se liquida el adeudo.

Para saber si una persona tiene multas pendientes, el IRS suele enviar una notificación oficial por correo en la que detalla el monto, el motivo y el plazo para responder.

También es posible consultar esta información en línea mediante una cuenta en el portal IRS.gov, donde se puede revisar el historial de pagos, saldos y sanciones en tiempo real.

Un aspecto importante es que, si nunca se presentó una declaración, el IRS puede cobrar la deuda sin límite de tiempo, ya que en estos casos no existe un plazo de prescripción para iniciar acciones de cobro.

Sin embargo, existen mecanismos para reducir o eliminar estas multas. Uno de ellos es el programa de ‘First-Time Penalty Abatement’, que permite eliminar sanciones a contribuyentes con historial limpio en los tres años anteriores.

También es posible solicitar una exención por ‘causa razonable’, en situaciones como enfermedades graves, desastres naturales u otros eventos fuera del control del contribuyente.

Otra opción es presentar el Formulario 843 ante el IRS para solicitar formalmente la eliminación o reducción de la multa, adjuntando documentación que respalde el caso.

En situaciones más complejas, como ciertos procesos de bancarrota bajo el Capítulo 7, algunas penalizaciones pueden eliminarse si se cumplen requisitos específicos.

Expertos coinciden en que actuar con rapidez es clave, ya que mientras más tiempo pase sin presentar la declaración o sin responder al IRS, mayor será el impacto financiero debido a la combinación de multas e intereses.

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