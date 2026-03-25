Qué hacer si transfieren dinero a tu cuenta bancaria por error

Imagina que entras a tu cuenta bancaria en internet y, sin explicación aparente, recibes un dinero inesperado. Aunque parezca una bendición caída del cielo, en Estados Unidos este tipo de situaciones requiere actuar con cautela.

La realidad indica que el dinero llegó a tu cuenta, producto de un error de otra persona o incluso del banco, por lo que no te pertenece y usarlo puede traerte consecuencias legales y financieras.

Según organismos como la Consumer Financial Protection Bureau (CFBP), lo más importante es no tocar esos fondos y reportar el incidente de inmediato a la entidad bancaria.

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Qué hacer con el dinero transferido por error a tu cuenta bancaria

Si detectas un depósito que no reconoces, el sitio especializado GoBankingRate recomienda seguir los siguientes pasos:

Verifica el origen del dinero : Antes de alarmarte, revisa si no se trata de un depósito legítimo que olvidaste , como un reembolso, salario o beneficio.

: Antes de alarmarte, , como un reembolso, salario o beneficio. No muevas el dinero : Evita retirarlo, transferirlo o usarlo. Mantener el monto intacto es la forma más segura de proceder.

: Evita retirarlo, transferirlo o usarlo. Mantener el monto intacto es la forma más segura de proceder. Contacta a tu banco de inmediato : Notifica el error para que la institución inicie el proceso de reversión. En muchos casos, te pedirán que formalices el reporte .

: Notifica el error para que la institución inicie el proceso de reversión. En muchos casos, . No trates directamente con desconocidos: Si alguien te contacta diciendo que envió el dinero por error, no hagas transferencias por tu cuenta. La devolución debe gestionarse a través del banco.

En algunos casos, este tipo de transferencias forman parte de esquemas fraudulentos. Un estafador puede enviarte dinero y luego pedirte que lo devuelvas por otro método. Seguidamente, podría desconocer la operación original, dejando tu cuenta vulnerable.

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Qué pasa si gastas el dinero o lo transfieres a otra cuenta

Aunque el dinero esté en tu cuenta, legalmente no es tuyo y utilizarlo podría interpretarse como una apropiación indebida.

La web de GoBankingRates advierte que gastar ese dinero puede considerarse equivalente a un robo. Tarde o temprano, el banco detectará el error y procederá a reclamar la devolución.

Si ya no tienes el dinero cuando la entidad lo solicite, podrías enfrentar deudas, cargos adicionales o incluso el cierre de tu cuenta.

Aunque estos casos no suelen terminar en procesos penales, sí pueden escalar si hay intención de quedarse con el dinero. Retirar o gastar fondos que sabes que no te pertenecen puede complicar tu historial financiero.

Además, el banco podría tomar medidas como:

Exigir la devolución inmediata del monto

Ofrecer un plan de pago si no puedes cubrirlo

Cerrar tu cuenta bancaria

Iniciar procesos de cobro similares a los de una deuda

Actuar con rapidez y transparencia es clave para evitar problemas mayores. No te dejes llevar por las emociones de creer que es un dinero merecido o caído del cielo, ya al disponerlo, la realidad es que estarías cometiendo un acto imprudente e irresponsable.

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