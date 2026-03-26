Podrías tener dinero sin reclamar en EE.UU. y así recuperarlo paso a paso

Miles de millones de dólares permanecen en cuentas sin reclamar en Estados Unidos, y millones de personas podrían tener dinero olvidado sin saberlo, por lo que las autoridades y las instituciones financieras han hecho énfasis en recordar a las personas que pueden reclamar su dinero de forma gratuita a través de plataformas gubernamentales.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Administradores de Bienes No Reclamados (NAUPA), uno de cada siete estadounidenses tiene dinero sin reclamar, lo que convierte este proceso en una oportunidad real de recuperar ingresos perdidos.

Qué es el dinero no reclamado y por qué existe

El dinero no reclamado se refiere a fondos que pertenecen a una persona, pero que han quedado sin ser cobrados o recuperados durante un tiempo prolongado y que permanecen en:

Cuentas bancarias inactivas

Depósitos de renta o servicios

Cheques no cobrados

Seguros de vida olvidados

Según la USA.gov, cuando estos fondos no son reclamados durante el periodo legal correspondiente y permanecen inactivos, son transferidos a los estados para que los dueños puedan reclamarlos posteriormente.

“Los gobiernos estatales mantienen estos fondos hasta que los propietarios legítimos los reclamen”, indica el portal oficial USA.gov.

¿Cuánto dinero hay sin reclamar en Estados Unidos?

Las cifras son significativas. De acuerdo con cifras de NAUPA:

Hay más de $70,000 millones de dólares en dinero no reclamado en Estados Unidos

en dinero no reclamado en Estados Unidos Los estados devuelven más de $3,000 millones de dólares cada año

Aproximadamente 1 de cada 7 personas en EE.UU. tiene fondos inactivos

Esto significa que una parte importante de la población podría recuperar dinero con solo hacer una búsqueda en bases de datos oficiales.

“Cada año, los estados devuelven miles de millones de dólares a los propietarios legítimos”, señala NAUPA en sus reportes.

Cómo buscar dinero no reclamado paso a paso

El proceso para verificar si tienes dinero sin reclamar es gratuito y relativamente sencillo.

Pasos básicos:

Ingresar al sitio oficial de NAUPA

Buscar por nombre del titular de la cuenta y estado

Revisar coincidencias

Presentar una reclamación si aparece un resultado

También se puede utilizar el portal de USA.gov, que dirige a bases de datos oficiales por estado.

“Nunca debes pagar para buscar dinero no reclamado; los sitios oficiales son gratuitos”, advierte USA.gov.

Estados donde más dinero se recupera

Algunos estados concentran mayores volúmenes de dinero no reclamado debido a su tamaño poblacional y actividad económica.

Entre ellos destacan:

New York

California

Texas

Estos estados cuentan con plataformas activas que permiten realizar búsquedas rápidas y reclamaciones en línea.

Cómo buscar dinero no reclamado en Nueva York paso a paso

Solo en Nueva York, las estimaciones oficiales señalan que hay más de $13,000 millones de dólares en dinero sin reclamar. Cada día se devuelven hasta $2 millones a personas que reclaman estos fondos.

Ante este volumen de dinero y transacciones, los residentes pueden verificar si tienen dinero sin reclamar a través de la oficina del contralor estatal.

Pasos para buscarlo:

Ingresar al sitio oficial de la New York State Comptroller

Escribir el nombre de la persona interesada

Revisar si hay coincidencias en la base de datos

Iniciar el proceso de reclamación en línea

El proceso es gratuito y puede completarse en pocos minutos y, según la oficina estatal, se han devuelto miles de millones de dólares a residentes que realizaron esta búsqueda.

El detalle que puede hacer que pierdas ese dinero

Si bien estos fondos olvidados no desaparecen, muchas personas nunca los reclaman por desconocimiento o falta de seguimiento.

Además:

Puede tomar tiempo completar el proceso

Se requiere documentación para validar identidad

Algunas reclamaciones pueden tardar semanas

“El mayor problema es que muchas personas no saben que este dinero existe”, señalan los reportes oficiales.

Por qué esto importa ahora

En un contexto donde el costo de vida sigue siendo una preocupación central, recuperar dinero no reclamado puede representar un alivio financiero inmediato.

Para muchas familias, incluso recuperar una pequeña cantidad como esta puede marcar la diferencia para solventar gastos cotidianos como gasolina, alimentos o servicios con dinero disponible sin necesidad de endeudarse.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo recuperar dinero no reclamado en cuentas en EE.UU.

¿Es seguro buscar dinero no reclamado?

Sí. Los sitios oficiales del gobierno son seguros y gratuitos. Se recomienda evitar plataformas que cobren por este servicio.

¿Cuánto dinero puedo encontrar?

Depende del caso. Algunas personas encuentran pequeñas cantidades, mientras que otras pueden recuperar sumas más altas.

¿Cuánto tarda el proceso?

Puede tomar desde algunas semanas hasta meses, dependiendo del estado y la documentación requerida.

¿Necesito pagar para reclamarlo?

No. El proceso es completamente gratuito en plataformas oficiales.

¿Qué pasa si no lo reclamo?

El dinero permanece bajo resguardo del Estado hasta que el propietario lo solicite.

Conclusión

El dinero no reclamado en Estados Unidos representa una oportunidad real para que millones de personas puedan acceder a fondos olvidados. Aunque el proceso requiere algunos pasos y paciencia, es completamente gratuito y accesible.

En un momento en que cada dólar cuenta, buscar este dinero puede ser una de las formas más simples de recuperar recursos propios. La clave está en saber que existe y tomar unos minutos para verificarlo.

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