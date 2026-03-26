Francia derrota a Brasil con uno menos y gol de Mbappé

Francia derrotó 2-1 a Brasil en uno de los partidos amistosos de cara al Mundial 2026. Los galos ganaron a pesar de jugar con 10 gran parte del encuentro y con gol de Kylian Mbappé.

El delantero francés rompió el empate en el encuentro en el minuto 31 con una definición magistral, picando el balón ante la media salida de Ederson, aprovechando un pase al espacio de Dembélé.

Brasil tiró la primera mitad y solo despertó en la segunda, que jugó con un hombre más tras la expulsión de Upamecano por derribar a Wesley cuando enfilaba solo el área francesa.

Incluso en inferioridad, ‘Les Bleus’ volvieron a anotar por medio de Ekitiké en el minuto 65. Bremer recortó distancias para la Canarinha a 15 del final al remachar una pelota suelta dentro del área. Para empeorar la situación, Raphinha se retiró con molestias musculares en el descanso.

MBAPPÉ CHIPS EDERSON TO OPEN THE SCORING AGAINST BRAZIL 🔥 pic.twitter.com/T9Oo9n6q7j — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2026

Brasil con más dudas que certezas de cara al Mundial 2026

Brasil no se mostró muy segura en defensa y se notó en el primer gol de Francia. Un robo a Casemiro en la mitad del campo y Dembelé puso a correr a Mbappé con un gran pase.

El francés definió de gran forma con un sombrero ante la salida de Ederson para el 1-0 en el minuto 30 del primer tiempo.

Dayot Upamecano terminó expulsado con roja directa luego de una clara falta a Luiz Henrique, quien se perfilaba solo hacia el área.

EKITIKE BREEZES FRANCE INTO A TWO GOAL LEAD ‼️



10 men no problem 👌 pic.twitter.com/khJrpdglsP — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2026

Con los brasileños volcados arriba, Olise comandó un contragolpe que se encargó de culminar Ekitiké.

‘Carletto’ Ancelotti metió varios cambios en busca de un gol que llegó en el minuto 77 con el tanto desesperado de Bremer, jugador de la Juventus, su primer gol con la absoluta.

Brasil ahora deberá prepararse para el amistoso ante Croacia con variantes que probar, mientras que Francia se medirá a Colombia este domingo.

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