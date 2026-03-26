Errores arbitrales de la Premier League aumentaron un 23 % esta temporada

La Premier League, considerada como una de las mejores ligas de fútbol del mundo, atraviesa un bache de credibilidad en su justicia deportiva. Según los datos oficiales del panel Key Match Incidents (KMI) de la Premier, se han registrado 54 fallos arbitrales graves en la actual temporada de la competición, superando los 44 que se habían contabilizado en el mismo periodo de la temporada pasada.

Este incremento del 23 % pone bajo la lupa no solo a los jueces de campo, sino a la implementación del videoarbitraje, que parece haber tocado techo en su eficacia.

El bendito problema del VAR

El dato más preocupante del informe reside en el uso de la tecnología. En lo que va de curso, el VAR ya acumula 18 intervenciones erróneas (incluyendo casos donde debió actuar y no lo hizo). Esta cifra es alarmante si se considera que iguala el total de errores registrados en toda la temporada anterior, faltando aún el tramo decisivo del calendario. Los errores registrados se dividen de la siguiente manera:

Errores de campo (Decisiones directas): 25 incidentes.

Intervenciones/Omisiones del VAR: 18 incidentes.

Segundas amarillas incorrectas: 11 incidentes.

El panel KMI fue especialmente crítico con lo ocurrido en la jornada disputada entre el 14 y el 16 de marzo. Tras revisar los encuentros, el organismo determinó que se omitieron tres penaltis claros que pudieron cambiar el rumbo de la tabla:

Arsenal vs. Everton: Una falta no señalada a favor de los Gunners.

Newcastle United vs. Chelsea: Una infracción dentro del área en beneficio de las Urracas.

Brentford vs. Wolverhampton: Un contacto ilegal que perjudicó a las Abejas.

La defensa del PGMOL

Ante la avalancha de críticas, el PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) ha intentado matizar los datos. El organismo sostiene que, si bien el número de errores ha crecido, la “experiencia del espectador” ha mejorado gracias a la agilidad del sistema.

Según sus métricas, los tiempos de revisión del VAR han disminuido un 25 % en los últimos años. Sin embargo, para los aficionados y entrenadores, la velocidad parece ser un consuelo insuficiente cuando la decisión final es incorrecta.

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