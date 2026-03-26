La guerra con Irán impacta en el mercado inmobiliario y comprar una casa vuelve a alejarse en EE.UU.

Lo primero que empezó a subir fue el petróleo. Después, casi en cadena, se movieron los bonos. Y ahora lo que se está encareciendo es algo mucho más cercano a la vida cotidiana en Estados Unidos: las hipotecas.

En cuestión de días, el conflicto con Irán dejó de ser una noticia lejana para empezar a sentirse en el bolsillo de quienes estaban por comprar una casa. Las tasas a 30 años volvieron a escalar y se acercan a niveles que el mercado no veía desde fines del año pasado. El movimiento no es menor: cambia decisiones, enfría operaciones y vuelve a poner en pausa a miles de compradores.

El mercado venía dando señales de reactivación después de meses de parálisis. No era un boom, pero sí un escenario algo más previsible. Esa ventana empezó a cerrarse rápido. Cada décima que sube la tasa no solo encarece la cuota mensual: redefine directamente qué tipo de propiedad puede pagar una familia, o si puede pagar alguna.

Tasas de hipoteca cada vez más caras

Lo que ocurre detrás es menos visible, pero igual de determinante. La tensión en Medio Oriente empujó el precio del crudo hacia arriba y volvió a instalar el fantasma de una inflación más persistente. En ese contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro suben, y con ellos se mueven las tasas hipotecarias. Es un mecanismo conocido, pero que vuelve a activarse con fuerza cuando hay incertidumbre global.

Las tasas hipotecarias vuelven a subir en EE.UU. y la demanda cae con fuerza, una señal de que el mercado inmobiliario empieza a enfriarse. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Esa incertidumbre es la que hoy pesa más que los números. Porque el problema no es solo cuánto cuestan las hipotecas, sino hacia dónde van. Y ahí el mercado empieza a dudar. Si la guerra escala o se prolonga, la presión sobre la energía y los precios puede mantenerse. Y eso reduce las chances de que la Reserva Federal baje tasas en el corto plazo.

Las estadísticas lo muestran con claridad. Según datos de la Mortgage Bankers Association, la asociación nacional que representa a la industria de financiamiento inmobiliario, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años subió al 6.43%, su nivel más alto desde octubre, mientras que las solicitudes de crédito cayeron un 10.5% en solo una semana, una señal clara de que el mercado vuelve a enfriarse.

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Caen las solicitudes de crédito en Estados Unidos

Las primeras señales ya están sobre la mesa. Las solicitudes de crédito cayeron con fuerza en la última semana, y las refinanciaciones —que habían tenido un leve repunte— volvieron a desplomarse. No es un dato técnico: es gente que decide esperar. O directamente se baja.

Hay, sin embargo, un actor silencioso tratando de evitar que la situación sea peor: Fannie Mae y Freddie Mac, dos actores centrales del sistema hipotecario de Estados Unidos.

No dan créditos directamente al público, pero hacen algo más importante: sostienen el mercado: están interviniendo en el mercado de bonos hipotecarios para contener el alza de tasas. Sin esa red, los niveles actuales serían todavía más altos. Aun así, no logran revertir la tendencia: apenas amortiguan el golpe.

Es algo que pasa “detrás de escena”: son dos organismos clave que están interviniendo para evitar que las hipotecas suban todavía más. Compran deuda hipotecaria y sostienen el mercado, algo que permite que los bancos sigan prestando. Sin ese respaldo, las tasas ya estarían en niveles mucho más altos.

Según datos de la Mortgage Bankers Association publicados por Reuters, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años subió al 6.43%, su nivel más alto desde octubre. Crédito: Shutterstock

Comprar una casa es más difícil desde que empezó la guerra

El problema es que este shock externo llega en un momento frágil. El mercado inmobiliario estadounidense ya venía tensionado por precios elevados y una oferta limitada. Comprar una vivienda no era sencillo antes de la guerra. Ahora es, otra vez, un poco más difícil.

Lo que está pasando no es un colapso, pero sí un freno. Y ese matiz importa. Porque no se trata de una crisis abierta, sino de algo más silencioso: un mercado que pierde ritmo, compradores que se retiran y decisiones que se postergan.

La guerra con Irán todavía se mide en kilómetros de distancia. Pero en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el impacto ya se está contando en dólares, tasas y oportunidades que vuelven a quedar fuera de alcance.

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Suba de hipotecas: datos concretos

El movimiento es claro y reciente, podemos mirar los números: la tasa promedio a 30 años subió a 6.43% en marzo de 2026. Es el nivel más alto desde octubre de 2025. Subió 13 puntos básicos en una sola semana (uno de los saltos más fuertes del último año), y venía de estar por debajo del 6% a fines de febrero (5.98%). Son datos que publicó Reuters esta semana, citando a la Mortgage Bankers Association.

Es decir, el mercado estaba empezando a mejorar y se dio vuelta en apenas días.

Caída de la demanda: la señal más fuerte

Los datos publicados por Housing Wire revelan una retracción real: las solicitudes totales de hipotecas cayeron 10.5% en una semana. Las refinanciaciones se desplomaron 14.6% y las compras (purchase applications) bajaron 5.4%. Son cifras importantes porque reflejan un comportamiento inmediato del mercado.

Tener documentos como comprobantes de ingresos, estados bancarios e identificación puede ser clave para no perder una oportunidad en la lotería de vivienda de NYC. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Enfriamiento del mercado inmobiliario

Otros indicadores que muestran freno: las viviendas tardan más tiempo en venderse (5 días más en promedio en 2026). Y los precios muestran caídas leves:

-2.3% interanual.

-2.6% precio por pie cuadrado.

El inventario sube, pero con menor ritmo de nuevas propiedades

Factor clave: la guerra y el petróleo

El contexto de guerra de Medio Oriente y la suba del petróleo (sumada a la crisis energética que se está desatando en todo el mundo), explican gran parte de lo que está pasando: el petróleo subió de $75 a cerca de $100 por barril y ese shock empuja inflación y rendimientos de bonos.

Las tasas hipotecarias siguen al bono a 10 años. Cuando suben, se enfría la demanda y se frena el mercado.

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