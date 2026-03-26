Italia superó 2-0 a Irlanda del Norte y quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026

Italia está a una victoria de disputar el Mundial 2026. Los dirigidos por Gennaro Gattuso cumplieron en su primera prueba del repechaje de la UEFA, al vencer 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales del torneo de repesca en Europa.

En Bérgamo las acciones se definieron en tiempo reglamentario, con los locales acercándose a la justa mundialista 12 años después.

Tal como se esperaba, la Azzurra dominó las acciones sobre el terreno de juego. Fueron 14 disparos, la mitad de ellos a portería, y un 61 por ciento de posesión sobre un rival que no logró atinar bajo los postes (tres remates, todos fuera).

No obstante, el partido se alargó y dejó en suspenso un triunfo que comenzaría a tomar forma poco antes de la hora.

Sandro Tonali abrió el camino de la victoria

Con los fantasmas de las últimas dos eliminatorias mundialistas, los dirigidos por Gennaro Gattuso hicieron valer la localía.

Sandro Tonali abrió el marcador al minuto 56 con un derechazo en las afueras del área tras un rechace defensivo. Quinto gol con la selección para el futbolista del Newcastle, primero desde septiembre del año pasado cuando marcó un tanto en la victoria de 4-5 sobre Israel.

SANDRO TONALI GIVES ITALY THE LEAD AND NEW BALANCE ARENA IN BERGAMO ERUPTS 🇮🇹 pic.twitter.com/es3AkNDUVl — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

A 10 minutos del final del tiempo regular, Moise Kean puso cifras definitivas con un zurdazo en el área tras recortar a su marcador. Cuarto partido consecutivo con gol para el elemento de la Fiorentina a nivel selecciones.

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Moise Kean doubles Italy's lead over Northern Ireland 🇮🇹 pic.twitter.com/UGPfSqpPWh — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

Con el resultado Italia avanza a la final del repechaje de la UEFA, en la cual se medirá al ganador de la serie entre Gales y Bosnia y Herzegovina. El partido decisivo por el boleto al Mundial 2026 será el próximo martes 31 de marzo.

El conjunto italiano busca volver a una Copa del Mundo 12 años después, luego de su ausencia en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por su parte, el cuadro norirlandés dice adiós al sueño de volver a una Copa del Mundo, a la cual no acuden desde México 1986.

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