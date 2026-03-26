La gasolina podría bajar en EE.UU. con nuevo combustible aprobado por la EPA

El gobierno de Estados Unidos autorizó este jueves 26 de marzo de 2026 el uso ampliado de un tipo de gasolina más barato, como una medida emergente para beneficiar el bolsillo de millones de conductores.

La medida, impulsada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), permite la venta durante todo el año de gasolina con mayor contenido de etanol, conocida como E15, que permitiría reducir precios, ante la crisis provocada por el aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, así como aumentar la oferta de combustible.

Qué cambia con la autorización para la gasolina E15 en Estados Unidos

La decisión de la EPA permite que la gasolina E15, que contiene hasta 15% de etanol, pueda venderse durante todo el año, eliminando restricciones estacionales que antes limitaban su uso únicamente durante el verano.

De acuerdo con la agencia federal, esta medida busca incrementar el suministro de combustible y reducir los costos para los consumidores, especialmente en un contexto en el que el aumento en los precios del petróleo está incrementando la presión inflacionaria.

La EPA también indicó que esta medida forma parte de una estrategia para estabilizar el mercado energético en el país:

“Esta acción ayuda a garantizar que los estadounidenses tengan acceso a opciones de combustible más asequibles”, señaló la agencia en su comunicado oficial.

¿Cuánto podría bajar el precio de la gasolina?

Uno de los principales beneficios de la comercialización de gasolina E15 es su precio. Según datos citados por Associated Press, este combustible suele tener un costo de entre 10 y 15 centavos más barato por galón en comparación con la gasolina tradicional.

Esto se debe a que el etanol, producido principalmente a partir de jarabe de maíz, tiene un costo menor que los componentes fósiles de la gasolina convencional.

Datos clave:

Precio potencialmente 10–15 centavos menos por galón

Mayor oferta de combustible en el mercado

Reducción de presión en precios por el aumento en el precio del petróleo

En términos prácticos, este ajuste podría representar ahorros acumulados semanales para millones de familias, que utilizan el automóvil de manera habitual para trasladarse o como fuente principal de ingresos.

Por qué esta medida se toma ahora

La decisión llega como la respuesta del gobierno para evitar aumentos estacionales en el precio de la gasolina, que suelen intensificarse durante los meses de verano, y se adelantó a causa de la guerra con Irán, que disparó los precios del petróleo desde hace unos días y que de manera paulatina está incrementando el precio de los combustibles en el país.

De acuerdo con la Associated Press, la flexibilización de la venta del E15 responde a la necesidad de garantizar estabilidad en el suministro energético.

“Permitir el E15 todo el año aumenta la disponibilidad de combustible y puede ayudar a contener los precios”, indicaron funcionarios federales citados por AP.

Además, el uso de etanol también se vincula con otras políticas que benefician al sector agrícola, especialmente a productores de maíz en el país.

El debate ambiental detrás del combustible E15

Sin embargo, no todos los sectores están de acuerdo con esta medida. Grupos ambientalistas han expresado preocupaciones sobre el impacto del E15 en la calidad del aire.

Algunos expertos sostienen que este tipo de combustible puede generar mayores emisiones en condiciones específicas, por lo que cuestionan su uso de manera extendida más allá del verano.

“Hay más probabilidades de problemas de ozono en verano y (un aumento en el uso de etanol) podría provocar más enfermedades respiratorias”, advirtió Kenneth Gillingham, profesor de la Universidad de Yale, citado por Associated Press.

Al respecto, la EPA sostiene que el impacto es manejable y que la medida cumple con estándares regulatorios vigentes.

¿A quién beneficia realmente esta medida?

El impacto del combustible E15 no será uniforme en todo el país. No todas las estaciones de servicio ofrecen este tipo de gasolina, por lo que su disponibilidad puede variar según el estado.

En general, los principales beneficiados serían:

Conductores en estados con alta disponibilidad de E15

Familias con uso intensivo de automóvil

Sectores agrícolas vinculados al etanol

En términos prácticos, habrá mayor disponibilidad de este combustible en regiones del Medio Oeste, donde la producción de maíz es dominante.

¿Qué vehículos pueden utilizar gasolina E15?

Aunque el E15 es seguro para la mayoría de los vehículos modernos, no todos los autos pueden utilizarlo.

Según autoridades federales:

Es compatible con vehículos modelo 2001 o más recientes

No se recomienda para autos más antiguos

No debe usarse en motocicletas ni equipos pequeños

Este punto es clave, ya que el uso incorrecto de este combustible puede generar problemas mecánicos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre autorización del uso de gasolina E15 en Estados Unidos

¿Qué es la gasolina E15?

Es un tipo de combustible que contiene 15% de etanol y 85% de gasolina, diseñado como alternativa más económica y con menor dependencia de combustibles fósiles.

¿Es más barata que la gasolina regular?

Sí. Según datos de mercado, puede costar entre 10 y 15 centavos menos por galón, dependiendo de la región.

¿Todos los autos pueden usar E15?

No. Solo es apta para vehículos modelo 2001 en adelante. No se recomienda para motores pequeños o antiguos.

¿Dónde estará disponible?

Principalmente en estaciones de servicio que ya cuentan con infraestructura para vender este tipo de combustible, con mayor presencia en ciertas regiones del país como el Medio Oeste.

¿Por qué antes no se vendía todo el año?

Debido a regulaciones ambientales relacionadas con emisiones contaminantes en verano, que ahora han sido flexibilizadas por la autoridad federal.

Conclusión

La expansión del uso del E15 es un intento del gobierno estadounidense por aliviar el costo de la gasolina en un momento de presión económica. Si bien el ahorro por galón puede parecer limitado, su impacto acumulado puede ser relevante para millones de conductores.

Sin embargo, el beneficio dependerá de factores como la disponibilidad regional y la compatibilidad del vehículo, además de un debate ambiental que sigue abierto. Se trata de una medida que busca aliviar una preocupación central: el incremento en el costo de vida, ofreciendo un respiro a los consumidores, aunque no necesariamente una solución definitiva.

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