Senegal espera que TAS le devuelva el trofeo de la CAF que le dieron a Marruecos

La Federación de Fútbol de Senegal espera que, en julio próximo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resuelva reconocerle el título de la Copa África que la Confederación Africana (CAF) decidió entregar a Marruecos.

“Es el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte”, denunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, que aseguró que su país “no se doblega ni transige sus valores”.

Diagne afirmó que la resolución de la CAF es “una violación inadmisible e intolerable de los derechos fundamentales de nuestra Federación Nacional de Fútbol”, dijo, al tiempo que indicó que están investigando si habría habido una supuesta corrupción en la decisión de la Confederación Africana.

J-10 | En attendant que cela se TAS, prenez vos billets et retrouvez les champions d’Afrique au stade de France ce 28 mars. La diaspora africaine à l’honneur pour un rendez-vous riche en football et en spectacle. #SenegalPerou #FriendlyGame



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Senegal mostrará la Copa en amistoso ante Perú

El trofeo de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 estará en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, al norte de París, durante el partido entre Senegal y Perú este 28 de marzo.

“El trofeo estará ahí y las camisetas del equipo serán las que tengan incluida esa estrella de la CAN 2025”, contó en declaraciones Crespo-Pérez, que aseguró no temer ninguna sanción por ello.

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que se disputó el 18 de enero en Rabat y donde ganó por 0-1 en la prórroga.

Sin embargo, la Confederación Africana resolvió el recurso de apelación de la Federación de Fútbol de Marruecos, que argumentó que el equipo rival abandonó el partido sin la autorización del árbitro, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Sin embargo, la Confederación Africana resolvió el recurso de apelación de la Federación de Fútbol de Marruecos, que argumentó que el equipo rival abandonó el partido sin la autorización del árbitro, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

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