The Killers harán show de apertura de la final de la Champions League 2026

The Killers, una de las agrupaciones más populares del siglo XXI, fue elegida para electrificar el ambiente en Hungría en la final de la Champions League 2026 . El anuncio oficial se realizó a través de un cortometraje cinematográfico titulado “The Race Begins”, donde Brandon Flowers y compañía comparten pantalla con David Beckham en una narrativa que simboliza el arduo camino de los clubes hasta la gloria europea.

“Cuando nos lo propusieron, aceptamos sin dudarlo. Es un honor celebrar a estos equipos y jugadores increíbles en lo que será, sin duda, un partido épico”, declaró la banda en un comunicado oficial.

Con himnos como “Mr. Brightside” y “Human”, el cuarteto promete una descarga de energía que esté a la altura del torneo de clubes más importante del mundo.

Datos clave de The Killers en 2026

Con más de 35 millones de álbumes vendidos a nivel global, la banda se encuentra actualmente grabando su octavo disco de estudio, por lo que no se descarta el estreno de un nuevo sencillo durante el show en Budapest.

El factor Beckham y la mística de la Champions

La participación de David Beckham en el video promocional no es casual. El exjugador del Manchester Real Madrid y Real Madrid representa el puente perfecto entre la cultura pop y la excelencia deportiva. En el cortometraje, Beckham guía visualmente la transición desde la preparación de los músicos hasta la tensión de los túneles de vestuarios, elevando la expectativa de una final que paralizará al mundo el último sábado de mayo.

Con el Puskás Aréna a máxima capacidad y una audiencia televisiva estimada en cientos de millones, The Killers tendrá la misión de calentar los motores para el duelo que definirá al nuevo rey de Europa.

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