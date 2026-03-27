8 formas fáciles de pagar al IRS si debes impuestos

Tener una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no significa que estés sin opciones. Actualmente existen diversas alternativas para cubrir impuestos, desde pagos digitales hasta efectivo o planes flexibles, lo que permite adaptarse a distintas situaciones financieras.

1. Pagar con Direct Pay

Direct Pay es una herramienta en línea que permite pagar directamente desde tu cuenta bancaria en el sitio del IRS.

Es un servicio gratuito que admite hasta cinco pagos en 24 horas, con un límite de $10 millones por transacción.

Si necesitas pagar más, debes hacerlo mediante transferencia bancaria.

Está disponible de lunes a sábado de medianoche a 11:45 p.m. y los domingos de 7 a.m. a 11:45 p.m. (hora del Este).

2. Usar tu cuenta en línea del IRS

Al crear una cuenta en IRS.gov puedes pagar con cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito.

También permite revisar hasta cinco años de historial de pagos, así como programar, cancelar o monitorear pagos pendientes.

3. Programar pagos con EFTPS

El Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) permite programar pagos directamente desde una cuenta bancaria.

Aunque ya no acepta nuevos registros para personas desde el 17 de octubre de 2025, quienes ya estaban inscritos pueden seguir utilizándolo.

Las empresas aún pueden registrarse y usarlo, especialmente para pagos recurrentes o de gran monto.

4. Enviar cheque o giro postal

También puedes pagar enviando un cheque o giro postal a nombre de ‘U.S. Treasury’. Es importante incluir nombre, dirección, número de Seguro Social o identificación fiscal, año fiscal y formulario correspondiente. No se deben usar grapas ni clips al enviar el pago.

5. Pagar en efectivo en oficinas del IRS

El IRS permite pagos en efectivo en algunos Centros de Asistencia al Contribuyente, pero requiere cita previa llamando al 844-545-5640 entre 30 y 60 días antes.

Si el pago supera $10,000, recibirás una llamada de confirmación.

Las citas pueden durar entre una y dos horas.

6. Pagar en efectivo en tiendas autorizadas

A través del servicio VanillaDirect, puedes pagar en efectivo en tiendas como Dollar General, CVS, Walgreens, 7-Eleven, Walmart y Kroger.

Este método cobra una comisión de $1.50 y permite pagos de hasta $500 por transacción. Se requiere registrarse y presentar un código de barras.

7. Solicitar un plan de pagos

El IRS ofrece planes para pagar en partes: a corto plazo (hasta 180 días) o a largo plazo (más de 180 días). Aunque facilita el pago, los intereses y penalizaciones siguen acumulándose hasta liquidar la deuda.

8. Solicitar un retraso temporal en la cobranza

Si enfrentas dificultades económicas, puedes solicitar que el IRS retrase temporalmente la cobranza.

Esta opción no elimina la deuda, pero da tiempo adicional. Sin embargo, los intereses continúan y el IRS puede imponer un gravamen fiscal.

En todos los casos, especialistas recomiendan presentar la declaración a tiempo, incluso si no puedes pagar de inmediato, para evitar penalizaciones más altas.

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