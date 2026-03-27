Agente ICE corrupto aceptaba sobornos: se declaró culpable en Nueva York
Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se declaró culpable en NYC de aceptar dinero a cambio de compartir información confidencial
Henry Yau, funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se declaró culpable ante un tribunal del delito de soborno, anunció Jay Clayton, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Yau (43) se desempeñaba como oficial supervisor de deportaciones de ICE. Según la investigación, él y otras personas participaron en una trama para aceptar sobornos a cambio de compartir información confidencial de las fuerzas del orden y de tramitar el ingreso de personas a Estados Unidos. Esto ocurrió entre 2015 y 2024, de acuerdo a documentos judiciales citados por PIX11 News. De ser declarado culpable, Yau podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión.
En un caso, una persona fue arrestada a petición de terceros bajo cargos de conspiración para cometer fraude bancario. Yau proporcionó a esos individuos información sobre una investigación federal, el estatus migratorio y los historiales de cruce fronterizo de la persona en cuestión. A cambio, Yau y sus cómplices recibieron dinero en efectivo, cenas en restaurantes costosos y bebidas alcohólicas de alta gama, según consta en los documentos judiciales.
“A los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. se les confía la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública”, recordó el fiscal federal Clayton en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). “Merecen nuestro respeto cuando desempeñan sus funciones con integridad y profesionalismo. Henry Yau falló a sus compañeros oficiales y al pueblo de Nueva York al traicionar su confianza a cambio de sobornos y dádivas”.
En agosto Shane Millan fue sentenciado el miércoles a un año de prisión federal tras admitir que ordenó a varias mujeres migrantes que le mostraran los senos durante el proceso de admisión a Estados Unidos cuando era agente activo de la patrulla fronteriza (CBP) en el norte del estado Nueva York.
A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o