Arrestan a detective de Nueva York acusado de suministrar armas a pandilla en Long Island

Un detective del condado de Westchester, recientemente ascendido, fue arrestado en Nueva York acusado de participar en una red de tráfico de armas que abastecía a una pandilla vinculada con homicidios y robos armados en Long Island, según The New York Post.

Kyren Braunskill, de 34 años, fue detenido el jueves en Mount Vernon tras ser incluido en una acusación formal que involucra a 18 personas señaladas de suministrar armas a miembros y asociados de la denominada 48 Gang, con base en Riverhead, de acuerdo con la Fiscalía del condado de Suffolk.

Los fiscales sostienen que las armas distribuidas por esta red fueron utilizadas en varios hechos violentos, incluidos tiroteos mortales y no mortales. En total, la organización está relacionada con al menos dos asesinatos, ocho robos a mano armada, cinco tiroteos y la posesión ilegal de 13 armas de fuego.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, Braunskill habría vendido una pistola Ruger de 9 milímetros a un miembro de alto rango de la pandilla a comienzos de 2021. También está acusado de coordinar compras de armas con otros implicados y de ofrecer repetidamente armamento a Jayvonte Nash, identificado como uno de los integrantes destacados del grupo.

Una de esas ofertas ocurrió el 25 de diciembre de 2022, apenas días antes de que el Departamento de Policía de Mount Vernon lo contratara y poco antes de ingresar a la academia policial de Westchester, publicó el Post.

El ahora detective enfrenta cargos por conspiración en cuarto grado, así como por intento de hurto mayor y posesión de documento falsificado, este último relacionado con un cheque fraudulento que presuntamente tenía en diciembre de 2022.

Antes de ingresar al cuerpo policial, había sido despedido en octubre de 2020 mientras trabajaba como agente penitenciario en período de prueba y figuraba en una lista estatal de funcionarios que podían perder su certificación.

Su detención se produjo apenas una semana después de haber sido ascendido a detective. Tras el arresto, el Departamento de Policía de Mount Vernon anunció la apertura de una revisión interna de sus procesos de contratación.

En un comunicado citado por el medio, la institución indicó que, al momento de su ingreso, no se detectaron irregularidades en la verificación de antecedentes y subrayó que los hechos investigados son previos a su incorporación.

Braunskill quedó suspendido de sus funciones y, tras comparecer ante la justicia, se declaró no culpable. Quedó en libertad bajo supervisión con monitoreo GPS y deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el próximo 15 de abril.

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