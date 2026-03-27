Ecuador empata 1-1 ante Marruecos en un duelo amistoso de intensidad mundialista

Bajo la batuta de Beccacece, la selección de fútbol de Ecuador ofreció una exhibición de orden y personalidad en un escenario de máxima exigencia en un amistoso que quedó en 1-1 ante Marruecos.

Con un Moisés Caicedo intratable en el eje del campo, el conjunto sudamericano desdibujó a una selección marroquí que estrenaba a Mohamed Ouabi en el banquillo, pero que se vio superada por el despliegue ecuatoriano durante gran parte del encuentro.

Tras una primera mitad trabada y de pocas concesiones, Ecuador necesitó apenas dos minutos del segundo tiempo para romper el celofán. John Yeboah, el talentoso atacante del Venecia, culminó una gran jugada colectiva con un disparo en parábola que dejó sin opciones al guardameta Bono, poniendo el 1-0 que hacía justicia a lo visto en el césped.

El partido entró en una fase de “esperpento” reglamentario al minuto 59, cuando el colegiado Munuera Montero señaló un penal de Gonzalo Plata sobre El Aynaoui. Lo que siguió fue una montaña rusa emocional: Hernán Galíndez atajó el disparo de El Aynaoui, Mohamed Hrimat anotó en el rebote, desatando el festejo marroquí y el VAR intervino por invasión de área.

Tras minutos de confusión, se validó la parada de Galíndez y se concedió el balón a Ecuador, anulando el tanto del empate.

Pese al golpe anímico a favor, la Tri comenzó a sufrir el desgaste físico y las bajas por lesión de piezas clave como Piero Hincapié y el propio Yeboah. Marruecos, empujado por la jerarquía de Brahim Díaz, volcó el campo hacia la portería de Galíndez.

Cuando parecía que Ecuador se marchaba con el botín completo, apareció Neil El Aynaoui en el minuto 89. El centrocampista se resarció de su penal fallado conectando un certero cabezazo a la salida de un córner, sentenciando el 1-1 definitivo.

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