Finales Repechaje Mundial 2026: Fechas, horarios y partidos confirmados

El camino hacia el Mundial 2026 en Norteamérica está a solo 90 minutos de cerrarse para las últimas seis selecciones. Tras una jornada de jueves cargada de drama, prórrogas y definiciones por penales, el cuadro de las finales quedó listo.

Desde la histórica resistencia de Kosovo hasta la épica remontada de Bolivia en Monterrey, el próximo martes 31 de marzo conoceremos a los invitados definitivos a la gran fiesta del fútbol.

Repechaje Intercontinental

El Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara serán los escenarios donde se entregarán los últimos dos boletos globales. Bolivia llega con el ánimo por las nubes tras remontar a Surinam en territorio regiomontano, y ahora se medirá ante una selección de Irak que busca representar al continente asiático.

En Zapopan, Jamaica intentará imponer su potencia física ante la República Democrática del Congo, en un duelo que promete ser de alta intensidad por el último cupo disponible.

Horarios y Sedes del Repechaje Intercontinental

Congo RD vs. Jamaica: 5:00 pm ET – Estadio Guadalajara.

Irak vs. Bolivia: 11:00 pm ET – Estadio Monterrey.

Playoffs UEFA

El continente europeo definirá sus cuatro plazas restantes en una jornada unificada. Resalta el choque entre Suecia y Polonia, una batalla de estilos que pondrá a prueba la vigencia de sus figuras internacionales (con Lewandowski buscando un último baile mundialista). Italia, por su parte, deberá superar la aduana de Bosnia para evitar una nueva tragedia deportiva.

Calendario Finales UEFA

Bosnia y Herzegovina vs. Italia

Chequia vs. Dinamarca

Kosovo vs. Turquía

Suecia vs. Polonia

Horarios 2:45 pm (ET)

Para naciones como Kosovo o Bolivia (que no asiste a un Mundial desde 1994), clasificar a esta edición expandida de 48 equipos no es solo un logro deportivo, sino un hito histórico. A partir del miércoles, el álbum del Mundial 2026 tendrá todos sus cromos completos.

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