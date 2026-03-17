Muere a los 28 años Rex Culpepper, exmariscal de Syracuse e hijo del exjugador de la NFL Brad Culpepper

El mundo del fútbol americano está de luto. El pasado fin de semana murió con tan solo 28 años el exmariscal de campo de la Universidad de Syracuse, Rex Culpepper.

Rex también era conocido por ser hijo del legendario exjugador de NFL Brad Culpepper. De acuerdo con el medio Tampa Bay Times, el joven perdió la vida debido a las lesiones sufridas en un accidente de moto de cross en Georgia el pasado sábado.

Por medio de Instagram, la prometida de Culpepper, Savanna Morgan, confirmó su muerte el pasado lunes con un desgarrador post en el que compartió algunas fotos.

“Nadie espera conocer al amor de tu vida y perderlo en solo seis cortos años después de conocerse (…) Y una cosa sobre nosotros es que vivimos cada día como si fuera el último. Hiciste que seis años se sintieran como toda una vida, Rexy,”, escribió.

Culpepper es hijo de Mónica y Brad Culpepper. Su hermano menor, Judge, también jugó en Plant y fue tackle defensivo en Penn State y Toledo. Judge fue contratado como agente libre no reclutado por los Milwaukee Bucks en 2024, pero fue cortado después de la pretemporada.

Su hermana Honor jugaba baloncesto en Plant y en la Universidad de Nueva York. Rex llegó a Syracuse en 2016 como prospecto con más de 2.100 yardas y 21 touchdowns en su carrera de secundaria.

Culpepper apareció en 30 juegos a lo largo de su carrera universitaria, incluidos 16 como mariscal de campo. Pasó para 1.546 yardas y 11 touchdowns.

Se cambió a tight end durante la temporada 2018 antes de volver a ser mariscal de campo. Ese año enfrentó una dura prueba a su salud. Le diagnosticaron cáncer testicular.

El cáncer, que se extendió a sus ganglios linfáticos, se anunció poco después de que notara síntomas, y se sometió a una extensa quimioterapia antes de ser declarado libre de cáncer en junio de 2018.

Culpepper se clasificó entre los 10 mejores mariscales de campo de secundaria en Florida, pasando más de 2.100 yardas y 21 touchdowns durante su carrera en Plant.

Su padre, Brad, jugó en la NFL con Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers y Chicago Bears. Aunque una de sus etapas más recordadas fue fuera de los emparrillados cuando compitió en el reality “Survivor”.



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